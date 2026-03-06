पहिल्या पगारातून पप्पांसाठी  बाईक घ्यायचं स्वप्न

Automobile

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

पापा मेरी जान

पहिल्या पगारातून वडिलांसाठी बाईक घ्यायची, हे अनेक मुलांचं स्वप्न असतं...

Picture Credit: Pinterest

आपल्या वडिलांना बाईक घेऊन द्यावी, अशी तुमचीपण  इच्छा आहे का?

ड्रीम बाईक

Picture Credit: Pinterest

तर मग पाहा, चांगला परफॉर्मन्स  देणाऱ्या व बजेटमध्ये बसणाऱ्या काही बाईक्सचे पर्याय....

वडिलांसाठी बाईक्स

Picture Credit: Pinterest

भारतातील सर्वात विश्वासार्ह ब्रँड  व चांगले मायलेज देणाऱ्या बाईक्सपैकी एक, रोजच्या वापरासाठी परफेक्ट

Hero Splendor Plus

Picture Credit: Pinterest

स्मूथ इंजिन, आरामदायी राईड  आणि Honda ची विश्वासार्हता

Honda Shine

Picture Credit: Pinterest

उत्कृष्ट मायलेज, कम्फर्ट सस्पेन्शन यामुळे लांबच्या प्रवासासाठीही आरामदायी

Bajaj Platina 110

Picture Credit: Pinterest

क्लासिक लुक, मजबूत बिल्ड; रोजच्या वापरासाठी भरोसेमंद

TVS Radeon

Picture Credit: Pinterest

या बाईक्सच्या अंदाजे किंमती:  Hero Splendor Plus- ₹73,900 Honda Shine (125)- ₹78,500 Bajaj Platina 110- ₹69,000  4. TVS Radeon- ₹55,000 5. Hero HF Deluxe- ₹55,900

किंमत

Picture Credit: Pinterest

वय 50, राईडिंग भन्नाट; 50+ राईडर्ससाठी बेस्ट बाईक्स

