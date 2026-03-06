पहिल्या पगारात पप्पांसाठी घ्या बाईक; काही बेस्ट पर्यायपहिल्या पगारातून पप्पांसाठी \nबाईक घ्यायचं स्वप्न Automobile 06 March 2026 Author: वेद बर्वे पापा मेरी जान पहिल्या पगारातून वडिलांसाठी \nबाईक घ्यायची, हे अनेक मुलांचं \nस्वप्न असतं... Picture Credit: Pinterest आपल्या वडिलांना बाईक घेऊन द्यावी, अशी तुमचीपण \nइच्छा आहे का? ड्रीम बाईक Picture Credit: Pinterest तर मग पाहा, चांगला परफॉर्मन्स \nदेणाऱ्या व बजेटमध्ये बसणाऱ्या काही बाईक्सचे पर्याय.... वडिलांसाठी बाईक्स Picture Credit: Pinterest भारतातील सर्वात विश्वासार्ह ब्रँड \nव चांगले मायलेज देणाऱ्या बाईक्सपैकी एक, रोजच्या वापरासाठी परफेक्ट Hero Splendor Plus Picture Credit: Pinterest स्मूथ इंजिन, आरामदायी राईड \nआणि Honda ची विश्वासार्हता Honda Shine Picture Credit: Pinterest उत्कृष्ट मायलेज, कम्फर्ट सस्पेन्शन यामुळे लांबच्या प्रवासासाठीही आरामदायी Bajaj Platina 110 Picture Credit: Pinterest क्लासिक लुक, मजबूत बिल्ड; रोजच्या वापरासाठी भरोसेमंद TVS Radeon Picture Credit: Pinterest या बाईक्सच्या अंदाजे किंमती: \nHero Splendor Plus- ₹73,900 \nHonda Shine (125)- ₹78,500 \nBajaj Platina 110- ₹69,000 \n4. TVS Radeon- ₹55,000 \n5. Hero HF Deluxe- ₹55,900 किंमत Picture Credit: Pinterest वय 50, राईडिंग भन्नाट; 50+ राईडर्ससाठी बेस्ट बाईक्स पुढे वाचा