₹5,500 ने स्वस्त Onplus चा \u0026#x27;हा\u0026#x27; फोनOnePlus प्रेमींसाठी \nआनंदाची बातमी Technology 10 March 2026 Author: वेद बर्वे बंपर डिस्काउंट OnePlus च्या \u0026#039;या\u0026#039; मॉडेलवर \nमिळतंय बंपर डिस्काउंट Picture Credit: Realme Flipkart सेलमध्ये या फोनवर \nमिळतेय ₹5,500 ची सूट फ्लिपकार्ट सेल Picture Credit: Pinterest वनप्लस 13s वर ही खास \nडिक्साउंट ऑफर लागू \n\n OnePlus 13s Picture Credit: Pinterest 6.32-इंचाचा जबरदस्त \nAMOLED डिस्प्ले डिस्प्ले Picture Credit: Realme 5,850mAh ची पॉवरफुल बॅटरी बॅटरी Picture Credit: Pinterest 50MP Sony LYT-700 प्रायमरी \nकॅमेरा (OIS सह), 50MP टेलीफोटो लेंस (2x ऑप्टिकल झूम), 32MP \nसेल्फी कॅमेरा कॅमेरा Picture Credit: Pinterest WiFi 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC, फिंगरप्रिंट सेंसर, IR सेंसर, जायरोस्कोप आणि ई-कंपास सारखे फिचर्स कनेक्टिव्हीटी व फीचर्स Picture Credit: Pinterest फ्लॅट ऑफर: ₹5,549, \nSBI कार्डवर- ₹2,472 सूट, \n+ एक्सेंज ऑफर आणि \n₹1,738 EMI पर्याय \n डिक्साउंट ऑफर्स Picture Credit: Pinterest स्वस्त तरीही जबरदस्त; \nRealme Note 80 पुढे वाचा