OnePlus प्रेमींसाठी  आनंदाची बातमी

Technology

10 March 2026

Author:  वेद बर्वे

बंपर डिस्काउंट

OnePlus च्या 'या' मॉडेलवर मिळतंय बंपर डिस्काउंट

Flipkart सेलमध्ये या फोनवर मिळतेय ₹5,500 ची सूट

फ्लिपकार्ट सेल

वनप्लस 13s वर ही खास डिक्साउंट ऑफर लागू

OnePlus 13s

6.32-इंचाचा जबरदस्त  AMOLED डिस्प्ले

डिस्प्ले

5,850mAh ची पॉवरफुल बॅटरी

बॅटरी

50MP Sony LYT-700 प्रायमरी कॅमेरा (OIS सह), 50MP टेलीफोटो लेंस (2x ऑप्टिकल झूम), 32MP सेल्फी कॅमेरा

कॅमेरा

WiFi 7, ब्लूटूथ 6.0, NFC, फिंगरप्रिंट सेंसर, IR सेंसर, जायरोस्कोप आणि ई-कंपास सारखे फिचर्स

कनेक्टिव्हीटी व फीचर्स

 फ्लॅट ऑफर: ₹5,549,  SBI कार्डवर- ₹2,472 सूट, + एक्सेंज ऑफर आणि ₹1,738 EMI पर्याय  

डिक्साउंट ऑफर्स

