स्वस्त तरीही जबरदस्त; Realme Note 80Realme चा नवा बजेट \nस्मार्टफोन लाँच Technology 10 March 2026 Author: वेद बर्वे स्वस्तात मस्त किंमत स्वस्त तरीही फिचर्स \nजबरदस्त! Picture Credit: Realme हे नवे शानदार वेरिअंट \nआहे: Realme Note 80 Realme Note 80 Picture Credit: Pinterest सध्या हा फोन थायलंड, फिलिपीन्स \nसारख्या देशांत लाँच झाला असून, \nलवकरच भारतात एंट्री घेईल भारतात एंट्री Picture Credit: Pinterest 6.74-इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले; \nरेजल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 90Hz डिस्प्ले Picture Credit: Realme 6300mAh बॅटरी आणि \n15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बॅटरी Picture Credit: Pinterest या फोनमध्ये 8MP रियर कॅमेरा \nआणि 5MP फ्रंट कॅमेरा आहे कॅमेरा Picture Credit: Pinterest Android 15, Realme UI 6.0, 4GB \nRAM आणि 64GB स्टोरेज इतर फीचर्स Picture Credit: Pinterest या फोनची किंमत अंदाजे ₹9,500 \nते ₹11,000 दरम्यान असू शकते किंमत Picture Credit: Pinterest Vivo चा धमाका; 30 हजारांच्या रेंजमध्ये सॉलीड फोन पुढे वाचा