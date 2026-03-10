Realme चा नवा बजेट  स्मार्टफोन लाँच

Technology

10 March 2026

Author:  वेद बर्वे

स्वस्तात मस्त

किंमत स्वस्त तरीही फिचर्स जबरदस्त!

Picture Credit: Realme

हे नवे शानदार वेरिअंट आहे: Realme Note 80

Realme Note 80

Picture Credit: Pinterest

सध्या हा फोन थायलंड, फिलिपीन्स सारख्या देशांत लाँच झाला असून, लवकरच भारतात एंट्री घेईल

भारतात एंट्री

Picture Credit: Pinterest

6.74-इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले; रेजल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 90Hz

डिस्प्ले

Picture Credit: Realme

6300mAh बॅटरी आणि 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

या फोनमध्ये 8MP रियर कॅमेरा  आणि 5MP फ्रंट कॅमेरा आहे

कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

Android 15, Realme UI 6.0, 4GB  RAM आणि 64GB स्टोरेज

इतर फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

या फोनची किंमत अंदाजे ₹9,500  ते ₹11,000 दरम्यान असू शकते

किंमत

Picture Credit: Pinterest

