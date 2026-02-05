Google Pixel फोन वापरणाऱ्यांसाठी खुशखबर

05 February 2026

Author: वेद बर्वे

भारतात 18 फेब्रुवारीला लाँच होतोय Pixel 10a , पाहा जबरदस्त फिचर्स

Pixel 10a

Picture Credit: Google

Pixel 10a मध्ये 48MP प्रायमरी रिअर कॅमेरा दिला असण्याची शक्यता आहे

रिअर कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

 तर यामध्ये 13MP चा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा असू शकतो

अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

फोनमध्ये 13MP चा फ्रंट कॅमेरा दिला जाऊ शकतो

फ्रंट कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

रिअर कॅमेरा 4K 60fps, तर फ्रंट कॅमेरा 4K 30fps क्षमतेत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकतो

व्हिडिओ फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

Pixel 10a मध्ये Tensor G4 प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो

प्रोसेसर

Picture Credit: Pinterest

सुरक्षेसाठी फोनमध्ये Titan M2 चिप बसवली जाऊ शकते

प्रगत चिपसेट

8GB LPDDR5X रॅमसह,  128GB आणि 256GB स्टोरेज मिळू शकते

स्टोरेज

Pixel 10a मध्ये 5,100mAh क्षमतेची बॅटरी असू शकते

बॅटरी

रिपोर्ट्सनुसार, भारतात या फोनची किंमत 50,000  रुपये असू शकते

किंमत

