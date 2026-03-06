108MP कॅमेरावाला  स्वस्तात मस्त स्मार्टफोन

Technology

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

Honor स्मार्टफोन

भारतात लवकरच लाँच होतोय Honor 600 lite

Picture Credit: Pinterest

या स्वस्तात मस्त फोनच्या जबरदस्त फीचर्सवर एक नजर...

स्वस्तात मस्त

Picture Credit: Pinterest

– 6.6-inch AMOLED डिस्प्ले – 1.5K रिझोल्यूशन – 120Hz रिफ्रेश रेट – सुपर ब्राईटनेस

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

MediaTek Dimensity 7100  Elite चिपसेट, मिड-रेंजमध्ये  चांगला गेमिंग परफॉर्मन्स

प्रोसेसर

Picture Credit: Pinterest

12GB RAM + 256GB स्टोरेज

RAM व स्टोरेज

Picture Credit: Pinterest

108MP मुख्य कॅमेरा 5MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा 16MP फ्रंट (सेल्फी) कॅमेरा

कॅमेरा सेटअप

Picture Credit: Pinterest

6520mAh मोठी बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

बॅटरी व चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

2026 अखेरपर्यंत हा फोन भारतात येऊ शकतो, ज्याची अंदाजे किंमत असू शकते: 30,000 रुपये

लाँचिंग व किंमत

Picture Credit: Pinterest

Tata Punch EV की Mahindra  XUV 3XO EV; कोणी  मारली बाजी?

 पुढे वाचा