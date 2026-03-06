108MP कॅमेराचा स्वस्तात मस्त स्मार्टफोन108MP कॅमेरावाला \nस्वस्तात मस्त स्मार्टफोन Technology 06 March 2026 Author: वेद बर्वे Honor स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होतोय \nHonor 600 lite Picture Credit: Pinterest या स्वस्तात मस्त फोनच्या \nजबरदस्त फीचर्सवर एक नजर... स्वस्तात मस्त Picture Credit: Pinterest – 6.6-inch AMOLED डिस्प्ले \n– 1.5K रिझोल्यूशन \n– 120Hz रिफ्रेश रेट \n– सुपर ब्राईटनेस डिस्प्ले Picture Credit: Pinterest MediaTek Dimensity 7100 \nElite चिपसेट, मिड-रेंजमध्ये \nचांगला गेमिंग परफॉर्मन्स प्रोसेसर Picture Credit: Pinterest 12GB RAM + 256GB स्टोरेज RAM व स्टोरेज Picture Credit: Pinterest – 108MP मुख्य कॅमेरा \n– 5MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा \n– 16MP फ्रंट (सेल्फी) कॅमेरा कॅमेरा सेटअप Picture Credit: Pinterest – 6520mAh मोठी बॅटरी \n– 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट बॅटरी व चार्जिंग Picture Credit: Pinterest 2026 अखेरपर्यंत हा फोन \nभारतात येऊ शकतो, ज्याची \nअंदाजे किंमत असू शकते: \n30,000 रुपये लाँचिंग व किंमत Picture Credit: Pinterest Tata Punch EV की Mahindra \nXUV 3XO EV; कोणी \nमारली बाजी? पुढे वाचा