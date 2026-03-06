Tata Punch EV की Mahindra XUV 3XO EV; कोणी मारली बाजी?TATA Punch EV आणि महिंद्रा \nXUV 3XO EV मध्ये स्पर्धा Automobile 06 March 2026 Author: वेद बर्वे कोणती EV वरचढ? दोन्हीपैकी कोणती इलेक्ट्रिक \nकार ठरली वरचढ? Picture Credit: Pinterest दोन्ही EV कारच्या फिचर्स व \nकिंमतीवर एक नजर... तुलना Picture Credit: Pinterest टाटा पंच ईवीमध्ये 30kWh व \n40kWh चे दोन बॅटरी पर्याय, तर महिंद्रा XUV 3XO EV मध्ये फक्त \n39.4 kWh बॅटरी पॅक बॅटरी क्षमता Picture Credit: Pinterest टाटा ईव्ही- 127 bhp व 154 Nm \nटॉर्क; तर महिंद्रा ईव्ही- 150 bhp3 पॉवर, 310 Nm टॉर्क पॉवर आणि टॉर्क Picture Credit: Pinterest टाटा- 468 km पर्यंत रेंज व \nमहिंद्रा- 285 km पर्यंत रेंज रेंज Picture Credit: Pinterest टाटा- 65 kW DC फास्ट चार्ज, \nमहिंद्रा- 50 kW DC चार्जिंग चार्जिंग Picture Credit: Pinterest टाटा- ₹10 – ₹13 लाख, \nमहिंद्रा- ₹13.89 – ₹14.96 लाख अंदाजे किंमत Picture Credit: Pinterest पहिल्या पगारात पप्पांसाठी \nघ्या बाईक; काही बेस्ट पर्याय पुढे वाचा