TATA Punch EV आणि महिंद्रा  XUV 3XO EV मध्ये स्पर्धा

Automobile

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

कोणती EV वरचढ?

दोन्हीपैकी कोणती इलेक्ट्रिक कार ठरली वरचढ?

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही EV कारच्या फिचर्स व किंमतीवर एक नजर...

तुलना

Picture Credit: Pinterest

टाटा पंच ईवीमध्ये 30kWh व  40kWh चे दोन बॅटरी पर्याय, तर महिंद्रा XUV 3XO EV मध्ये फक्त  39.4 kWh बॅटरी पॅक

बॅटरी क्षमता

Picture Credit: Pinterest

टाटा ईव्ही- 127 bhp व 154 Nm टॉर्क; तर महिंद्रा ईव्ही- 150 bhp3 पॉवर, 310 Nm टॉर्क

पॉवर आणि टॉर्क

Picture Credit: Pinterest

टाटा- 468 km पर्यंत रेंज व  महिंद्रा- 285 km पर्यंत रेंज

रेंज

Picture Credit: Pinterest

टाटा- 65 kW DC फास्ट चार्ज,  महिंद्रा- 50 kW DC चार्जिंग

चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

टाटा- ₹10 – ₹13 लाख, महिंद्रा- ₹13.89 – ₹14.96 लाख

अंदाजे किंमत

Picture Credit: Pinterest

