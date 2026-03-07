Mahindra Scorpio-N तुमच्या बजेटमध्ये की बजेट बाहेर?

Automobile

07 March 2026

Author:  वेद बर्वे

Mahindra Scorpio-N

किती परगारात सहज विकत घेता येऊ शकते Mahindra  Scorpio-N कार?

त्याआधी एक नजर टाकूया, स्कॉर्पियो-एनच्या फीचर्सवर

फीचर्स

 साधारण 12–15.9 km/l मायलेज; पेट्रोल व डिझेल व्हेरिअंटनुसार कमी-जास्त

मायलेज

2.0L टर्बो पेट्रोल व 2.2L टर्बो   डिझेल इंजिन (1997–2198 cc)

इंजिन

अंदाजे 130 ते 200 bhp पॉवर  आणि 300–400 Nm टॉर्क

पॉवर

 6 किंवा 7 जणांसाठी आरामदायी सीटिंग व्यवस्था उपलब्ध

सीटिंग कम्फर्ट

Global NCAP कडून 5-स्टार  सेफ्टी रेटिंग प्राप्त

सेफ्टी

स्कॉर्पियो-एन कारची अंदाजे किंमत- ₹13.5 लाखांपासून ते  ₹24.3 लाखापर्यंत (टॉप मॉडेल) जाऊ शकते

किंमत आणि बजेट

त्यामुळे तुमचा पगार किमान 45 हजार ते 60 हजार या रेंजमध्ये असला पाहिजे, जेणेकरुन योग्य EMI प्लॅन निवडून, तुम्ही कार विकत घेऊ शकता

पगार आणि EMI

