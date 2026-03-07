किती पगारात घेऊ शकता, Mahindra Scorpio-N?Mahindra Scorpio-N तुमच्या \nबजेटमध्ये की बजेट बाहेर? Automobile 07 March 2026 Author: वेद बर्वे Mahindra Scorpio-N किती परगारात सहज विकत \nघेता येऊ शकते Mahindra \nScorpio-N कार? Picture Credit: Pinterest त्याआधी एक नजर टाकूया, \nस्कॉर्पियो-एनच्या फीचर्सवर फीचर्स Picture Credit: Pinterest साधारण 12–15.9 km/l मायलेज; पेट्रोल व डिझेल व्हेरिअंटनुसार \nकमी-जास्त मायलेज Picture Credit: Pinterest 2.0L टर्बो पेट्रोल व 2.2L टर्बो \n डिझेल इंजिन (1997–2198 cc) इंजिन Picture Credit: Pinterest अंदाजे 130 ते 200 bhp पॉवर \nआणि 300–400 Nm टॉर्क पॉवर Picture Credit: Pinterest 6 किंवा 7 जणांसाठी आरामदायी सीटिंग व्यवस्था उपलब्ध सीटिंग कम्फर्ट Picture Credit: Pinterest Global NCAP कडून 5-स्टार \nसेफ्टी रेटिंग प्राप्त सेफ्टी Picture Credit: Pinterest स्कॉर्पियो-एन कारची अंदाजे \nकिंमत- ₹13.5 लाखांपासून ते \n₹24.3 लाखापर्यंत (टॉप मॉडेल) \nजाऊ शकते किंमत आणि बजेट Picture Credit: Pinterest त्यामुळे तुमचा पगार किमान \n45 हजार ते 60 हजार या \nरेंजमध्ये असला पाहिजे, जेणेकरुन \nयोग्य EMI प्लॅन निवडून, तुम्ही \nकार विकत घेऊ शकता पगार आणि EMI Picture Credit: Pinterest 2 लाखाच्या आतील \nजबरदस्त बाईक्सचे पर्याय पुढे वाचा