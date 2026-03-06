बाईक घ्यायची आहे, पण बजेट कमी आहे?

Automobile

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

बजेट बाईक्स

तर मग, तुमच्यासाठी खास बजेट बाईक्सचे काही पर्याय

Picture Credit: Pinterest

2 लाखाहून स्वस्त बाईक्सच्या यादीवर एक नजर

2 लाखाहून स्वस्त

Picture Credit: Pinterest

रोजच्या वापरासाठी हलकी व चालवायला सोपी; किंमत  सुमारे: 1.38 लाख ते 1.67 लाख रुपयांदरम्यान 

Royal Enfield Hunter 350

Picture Credit: Pinterest

कमी किमतीत जास्त पॉवर  देणारी बाईक; किंमत सुमारे: 1.85 लाख रुपये

Bajaj Pulsar NS400Z

Picture Credit: Pinterest

आधुनिक फीचर्ससह एक  आकर्षक पर्याय; किंमत सुमारे: 1.26 ते 1.60 लाख रुपयांदरम्यान

TVS Ronin

Picture Credit: Pinterest

सर्वात लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल  स्पोर्ट्स बाइक; किंमत सुमारे: 1.66 लाख ते 1.74 लाख रुपयांपर्यंत

Yamaha R15 V4

Picture Credit: Pinterest

तरुणांमध्ये क्रेझ, सिटी राईडसाठी बेस्ट; किंमत सुमारे: 1.55 लाख  ते 1.74 लाख रुपयांपर्यंत

Yamaha MT‑15

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही या बाईकच्या खरेदीसाठी  EMI चा पर्यायही निवडू शकता

EMI पर्याय

Picture Credit: Pinterest

पहिल्या पगारात पप्पांसाठी  घ्या बाईक; काही बेस्ट पर्याय

 पुढे वाचा