2 लाखाच्या आतील जबरदस्त बाईक्सबाईक घ्यायची आहे, पण 
बजेट कमी आहे? Automobile 06 March 2026 Author: वेद बर्वे बजेट बाईक्स तर मग, तुमच्यासाठी खास 
बजेट बाईक्सचे काही पर्याय Picture Credit: Pinterest 2 लाखाहून स्वस्त बाईक्सच्या 
यादीवर एक नजर 2 लाखाहून स्वस्त Picture Credit: Pinterest रोजच्या वापरासाठी हलकी व 
चालवायला सोपी; किंमत 
सुमारे: 1.38 लाख ते 1.67 लाख रुपयांदरम्यान Royal Enfield Hunter 350 Picture Credit: Pinterest कमी किमतीत जास्त पॉवर 
देणारी बाईक; किंमत सुमारे: 
1.85 लाख रुपये Bajaj Pulsar NS400Z Picture Credit: Pinterest आधुनिक फीचर्ससह एक 
आकर्षक पर्याय; किंमत सुमारे: 
1.26 ते 1.60 लाख रुपयांदरम्यान TVS Ronin Picture Credit: Pinterest सर्वात लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल 
स्पोर्ट्स बाइक; किंमत सुमारे: 
1.66 लाख ते 1.74 लाख रुपयांपर्यंत Yamaha R15 V4 Picture Credit: Pinterest तरुणांमध्ये क्रेझ, सिटी राईडसाठी 
बेस्ट; किंमत सुमारे: 1.55 लाख 
ते 1.74 लाख रुपयांपर्यंत Yamaha MT‑15 Picture Credit: Pinterest तुम्ही या बाईकच्या खरेदीसाठी 
 EMI चा पर्यायही निवडू शकता EMI पर्याय Picture Credit: Pinterest