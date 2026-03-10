iQOO कंपनीचा 'स्वस्तात मस्त' स्मार्टफोन

Technology

10 March 2026

Author:  वेद बर्वे

iQOO Z-series

iQOO च्या Z-series मधील पुढचा स्मार्टफोन भारतात लवकरच

Picture Credit: Realme

हा नवा फोन आहे: iQOO Z11 कमी पैशात भारी फिचर्स

iQOO Z11

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे 6.83 इंचाचा 1.5K OLED  LTPS डिस्प्ले, 165Hz रिफ्रेश रेट

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

Snapdragon 7-series किंवा  MediaTek Dimensity 8000-series  चिपसेट देण्याची शक्यता

प्रोसेसर

Picture Credit: Realme

16GB RAM + 512GB स्टोरेज मिळण्याची शक्यता

रॅम व स्टोरेज

Picture Credit: Pinterest

50MP प्रायमरी कॅमेरा + सेकंडरी सेन्सर व 32MP फ्रंट कॅमेरा असू शकतो

कॅमेरा

Picture Credit: Pinterest

iQOO मधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी '9020mAh' बॅटरी व 90W  चार्जिंग दिले जाण्याची शक्यता

बॅटरी व चार्जिंग

Picture Credit: Pinterest

भारतात या फोनची अंदाजे किंमत ₹23,000 – ₹30,000  या रेंजमध्ये असू शकते

किंमत

Picture Credit: Pinterest

