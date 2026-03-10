कमी पैशात iQOO चा भारी स्मार्टफोनiQOO कंपनीचा \u0026#039;स्वस्तात मस्त\u0026#039; स्मार्टफोन Technology 10 March 2026 Author: वेद बर्वे iQOO Z-series iQOO च्या Z-series मधील पुढचा \nस्मार्टफोन भारतात लवकरच Picture Credit: Realme हा नवा फोन आहे: iQOO Z11 \nकमी पैशात भारी फिचर्स iQOO Z11 Picture Credit: Pinterest अंदाजे 6.83 इंचाचा 1.5K OLED \nLTPS डिस्प्ले, 165Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले Picture Credit: Pinterest Snapdragon 7-series किंवा \nMediaTek Dimensity 8000-series \nचिपसेट देण्याची शक्यता प्रोसेसर Picture Credit: Realme 16GB RAM + 512GB स्टोरेज \nमिळण्याची शक्यता रॅम व स्टोरेज Picture Credit: Pinterest 50MP प्रायमरी कॅमेरा + सेकंडरी सेन्सर व 32MP फ्रंट कॅमेरा \nअसू शकतो कॅमेरा Picture Credit: Pinterest iQOO मधील आतापर्यंतची सर्वात \nमोठी \u0026#039;9020mAh\u0026#039; बॅटरी व 90W \nचार्जिंग दिले जाण्याची शक्यता बॅटरी व चार्जिंग Picture Credit: Pinterest भारतात या फोनची अंदाजे \nकिंमत ₹23,000 – ₹30,000 \nया रेंजमध्ये असू शकते किंमत Picture Credit: Pinterest ₹5,500 ने स्वस्त Onplus चा \n‘हा’ स्मार्टफोन पुढे वाचा