महिंद्रा Thar तुमच्या बजेटमध्ये

13 March 2026

Author:  वेद बर्वे

ड्रीम कार

महिंद्रा Thar ही अनेक तरुणांची ड्रीम कार आहे

तुमचीही Thar घ्यायची इच्छा आहे, पण बजेटचे गणित जुळत नाहीये?

बजेटचे गणित

तर मग, लोनपासून EMI पर्यंतच्या काही स्टेप्स जाणून घ्या

कशी घेणार Thar?

फक्त 2 लाख रुपयांचा डाऊन-पेमेंटवर करु शकता बुकिंग

डाऊन पेमेंट

2 लाखांच्या डाऊन पेमेंटनंतर, उरलेल्या रकमेसाठी लोन अप्लाय केले जाऊ शकते

कार लोन

जर तुमची मंथली कमाई व क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल, तर तुम्हाला लोन मिळण्यास अडचण येणार नाही

कमाई व Credit Score

तुम्ही लोनचा जो प्लॅन निवडाल, त्यानुसार तुम्हाला EMI किती आहे आणि तो किती काळासाठी आहे, याचे गणित करता येईल 

लोननुसार EMI

बहुतांशी लोन प्लान्समध्ये तुम्हाला परतफेडीच्या रकमेवर व्याज लागतो, त्याचाही हिशोब करावा

व्याजदर

जर या सर्व आर्थिक गणितांचा नीट ताळमेळ बसवलात, तर तुम्ही विशिष्ट कालावधीत तुमची स्वत:ची Thar घेऊ शकता

आर्थिक ताळमेळ

