किती पगारात घेता येईल Mahindra Thar?महिंद्रा Thar तुमच्या बजेटमध्ये Automobile 13 March 2026 Author: वेद बर्वे ड्रीम कार महिंद्रा Thar ही अनेक तरुणांची 
ड्रीम कार आहे Picture Credit: Pinterest तुमचीही Thar घ्यायची इच्छा आहे, पण बजेटचे गणित जुळत नाहीये? बजेटचे गणित Picture Credit: Pinterest तर मग, लोनपासून EMI पर्यंतच्या 
काही स्टेप्स जाणून घ्या कशी घेणार Thar? Picture Credit: Pinterest फक्त 2 लाख रुपयांचा डाऊन-पेमेंटवर करु शकता बुकिंग डाऊन पेमेंट Picture Credit: Pinterest 2 लाखांच्या डाऊन पेमेंटनंतर, 
उरलेल्या रकमेसाठी लोन 
अप्लाय केले जाऊ शकते कार लोन Picture Credit: Pinterest जर तुमची मंथली कमाई व 
क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल, 
तर तुम्हाला लोन मिळण्यास 
अडचण येणार नाही कमाई व Credit Score Picture Credit: Pinterest तुम्ही लोनचा जो प्लॅन निवडाल, 
त्यानुसार तुम्हाला EMI किती 
आहे आणि तो किती काळासाठी 
आहे, याचे गणित करता येईल लोननुसार EMI Picture Credit: Pinterest बहुतांशी लोन प्लान्समध्ये तुम्हाला 
परतफेडीच्या रकमेवर व्याज 
लागतो, त्याचाही हिशोब करावा व्याजदर Picture Credit: Pinterest जर या सर्व आर्थिक गणितांचा 
नीट ताळमेळ बसवलात, तर तुम्ही 
विशिष्ट कालावधीत तुमची स्वत:ची 
Thar घेऊ शकता आर्थिक ताळमेळ Picture Credit: Pinterest