सर्वात स्वस्तात मिळतोय iPhone 15; किंमत किती?iPhone 15 च्या किंमतीवर \nबंपर डिस्काउंट Technology 06 March 2026 Author: वेद बर्वे खुशखबर आयफोन प्रेमी आता स्वस्तात \nघेऊ शकतात iPhone 15 Picture Credit: Pinterest iPhone 15 च्या 128GB व \n256GB वेरिअंटवर मिळेल \nखास डिस्काउंट कोणते वेरिअंट? Picture Credit: Pinterest 128GB वेरिअंटच्या किंमतीत \n20,000 रुपयांची सूट; \n5,000 रुपयांचे स्टोअर डिस्काउंट, 2,000 रुपयांचा इंस्टंट कॅशबॅक iPhone 15 128GB Picture Credit: Pinterest पूर्वीची किंमत- 79,900 रुपये \nडिस्काउंट नंतर: 38,900 रुपये 128GB: नवी किंमत Picture Credit: Pinterest 5,000 रुपये स्टोअर डिस्काउंट, 2,000 रुपये इंस्टंट कॅशबॅक iPhone 15 256GB Picture Credit: Pinterest पूर्वीची किंमत- 89,900 रुपये \nडिस्काउंट नंतर- 62,900 रुपये 256 GB नवीन किंमत Picture Credit: Pinterest दोन्ही वेरिअंट्समध्ये 48MP \nमुख्य कॅमेरा, 12MP सेकेंडरी \nअल्ट्रा वाइड कैमरा, 12MP सेल्फी \nव कॉलिंग कॅमेरा सॉलिड कॅमेरा सेटअप Picture Credit: Pinterest Apple MacBook Neo लाँच; \nभारतात किंमत किती? पुढे वाचा