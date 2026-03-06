iPhone 15 च्या किंमतीवर बंपर डिस्काउंट

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

खुशखबर

आयफोन प्रेमी आता स्वस्तात घेऊ शकतात iPhone 15

Picture Credit: Pinterest

iPhone 15 च्या 128GB व  256GB वेरिअंटवर मिळेल खास डिस्काउंट

कोणते वेरिअंट?

Picture Credit: Pinterest

128GB वेरिअंटच्या किंमतीत  20,000 रुपयांची सूट; 5,000 रुपयांचे स्टोअर डिस्काउंट, 2,000 रुपयांचा इंस्टंट कॅशबॅक

iPhone 15 128GB

Picture Credit: Pinterest

पूर्वीची किंमत- 79,900 रुपये डिस्काउंट नंतर: 38,900 रुपये

128GB: नवी किंमत

Picture Credit: Pinterest

5,000 रुपये स्टोअर डिस्काउंट, 2,000 रुपये इंस्टंट कॅशबॅक

iPhone 15 256GB

Picture Credit: Pinterest

पूर्वीची किंमत- 89,900 रुपये डिस्काउंट नंतर- 62,900 रुपये

256 GB नवीन किंमत

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही वेरिअंट्समध्ये 48MP मुख्य कॅमेरा, 12MP सेकेंडरी  अल्ट्रा वाइड कैमरा, 12MP सेल्फी व कॉलिंग कॅमेरा

सॉलिड कॅमेरा सेटअप

Picture Credit: Pinterest

