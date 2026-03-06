SUV चा किंग; भारतात येणार Nissan Tekton SUVभारतात लवकरच येणार \nNissan Tekton SUV Automobile 06 March 2026 Author: वेद बर्वे Mid-size SUV या नव्या-कोऱ्या mid-size SUV \nचे फिचर्सही दमदार Picture Credit: Pinterest 1.0 लिटर आणि 1.3 लिटर \nटर्बो पेट्रोल इंजिन अपेक्षित; \nभविष्यात हायब्रिड व्हर्जन \nयेण्याची शक्यता इंजिन पर्याय Picture Credit: Pinterest पेट्रोल व्हेरिएंटमध्ये अंदाजे 17 ते \n18 kmpl मायलेज मिळू शकते मायलेज (अंदाजे) Picture Credit: Pinterest टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, \nपॅनोरॅमिक सनरूफ, ADAS, \nवायरलेस CarPlay, क्रूझ कंट्रोल \nव ऑटो क्लायमेट कंट्रोल अपेक्षित फीचर्स Picture Credit: Pinterest C-shape LED DRL , मोठी ग्रिल \nआणि मस्क्युलर SUV लूक; \nमागे LED लाइट बार डिझाइन डिझाइन Picture Credit: Pinterest या C-segment/mid-size SUV चे \nप्रतिस्पर्धी असतील: Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Hyryder, \nMaruti Grand Vitara प्रतिस्पर्धी कोण? Picture Credit: Pinterest भारतात अंदाजे जून 2026 च्या आसपास लाँचिंगची शक्यता भारतात लाँचिंग कधी? Picture Credit: Pinterest एक्स-शोरुम किंमत अंदाजे \n₹11 लाख ते ₹19 लाख दरम्यान \nअसू शकते अंदाजे किंमत Picture Credit: Pinterest Tata Punch EV की Mahindra \nXUV 3XO EV; कोणी \nमारली बाजी? पुढे वाचा