भारतात लवकरच येणार Nissan Tekton SUV

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

Mid-size SUV

या नव्या-कोऱ्या mid-size SUV चे फिचर्सही दमदार

Picture Credit: Pinterest

1.0 लिटर आणि 1.3 लिटर  टर्बो पेट्रोल इंजिन अपेक्षित; भविष्यात हायब्रिड व्हर्जन  येण्याची शक्यता

इंजिन पर्याय

Picture Credit: Pinterest

पेट्रोल व्हेरिएंटमध्ये अंदाजे 17 ते 18 kmpl मायलेज मिळू शकते

मायलेज (अंदाजे)

Picture Credit: Pinterest

टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पॅनोरॅमिक सनरूफ, ADAS, वायरलेस CarPlay, क्रूझ कंट्रोल  व ऑटो क्लायमेट कंट्रोल

अपेक्षित फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

C-shape LED DRL, मोठी ग्रिल  आणि मस्क्युलर SUV लूक; मागे LED लाइट बार डिझाइन

डिझाइन

Picture Credit: Pinterest

या C-segment/mid-size SUV चे प्रतिस्पर्धी असतील: Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Hyryder,  Maruti Grand Vitara

प्रतिस्पर्धी कोण?

Picture Credit: Pinterest

भारतात अंदाजे जून 2026 च्या आसपास लाँचिंगची शक्यता

भारतात लाँचिंग कधी?

Picture Credit: Pinterest

एक्स-शोरुम किंमत अंदाजे  ₹11 लाख ते ₹19 लाख दरम्यान असू शकते

अंदाजे किंमत

Picture Credit: Pinterest

