Nothing कंपनीचे जबरदस्त हेडफोन्स; दमदार बॅटरी

Technology

09 March 2026

Author:  वेद बर्वे

सुपर बॅटरी बॅकअप

तब्बल 135 तासांचा बॅटरी  बॅकअप; कमाल फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

या हेडफोनचे वजन 310 ग्रॅम असून, कॅरी करायला हलके 

वजनाला हलके

Picture Credit: Pinterest

आरामदायी लिसनींगसाठी यात ब्रीदेबल मेमरी फोम इअर  कुशनचा समावेश

कम्फर्ट

Picture Credit: Pinterest

अडॅप्टिव एक्टिव नॉइज  कॅन्सलेशन (ANC), वातावरणानुसार ऑटोमॅटिक नॉईस कॅन्सलेशन किंवा लेव्हल एडजस्टची क्षमता 

ANC फिचर

Picture Credit: Pinterest

बॅकग्राऊंड नॉईज कमी करुन, अधिक चांगल्या अनुभवासाठी  यात स्टॅटिक स्पॅटियल ऑडियो टेक्नोलॉजीचा वापर

स्टॅटिक स्पॅटियल तंत्रज्ञान

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये रोलर, पॅडल आणि  बटन कंट्रोलचा समावेश

फिजिकल कंट्रोल

Picture Credit: Pinterest

कॅमेरा शटर ट्रिगरसाठीही बटन कंट्रोलचा वापर; कनेक्टेड स्मार्टफोनद्वारे फोटो, व्हिडिओ सुरू करण्यास उपयुक्त

कॅमेरा कंट्रोल

Picture Credit: Pinterest

युके आणि युएसमध्ये या हेडफोनची किंमत सुमारे 17,000 ते 18,000 असून, भारतात याचे प्री-बुकिंग सुरु झाले आहे

किंमत

Picture Credit: Pinterest

