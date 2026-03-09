135 तास बॅटरी बॅकअप; Nothing चे नवे हेडफोन्सNothing कंपनीचे जबरदस्त \nहेडफोन्स; दमदार बॅटरी Technology 09 March 2026 Author: वेद बर्वे सुपर बॅटरी बॅकअप तब्बल 135 तासांचा बॅटरी \nबॅकअप; कमाल फिचर्स Picture Credit: Pinterest या हेडफोनचे वजन 310 ग्रॅम \nअसून, कॅरी करायला हलके वजनाला हलके Picture Credit: Pinterest आरामदायी लिसनींगसाठी यात ब्रीदेबल मेमरी फोम इअर \nकुशनचा समावेश कम्फर्ट Picture Credit: Pinterest अडॅप्टिव एक्टिव नॉइज \nकॅन्सलेशन (ANC), वातावरणानुसार ऑटोमॅटिक नॉईस कॅन्सलेशन \nकिंवा लेव्हल एडजस्टची क्षमता ANC फिचर Picture Credit: Pinterest बॅकग्राऊंड नॉईज कमी करुन, अधिक चांगल्या अनुभवासाठी \nयात स्टॅटिक स्पॅटियल ऑडियो टेक्नोलॉजीचा वापर स्टॅटिक स्पॅटियल तंत्रज्ञान Picture Credit: Pinterest यामध्ये रोलर, पॅडल आणि \nबटन कंट्रोलचा समावेश फिजिकल कंट्रोल Picture Credit: Pinterest कॅमेरा शटर ट्रिगरसाठीही बटन कंट्रोलचा वापर; कनेक्टेड स्मार्टफोनद्वारे फोटो, व्हिडिओ सुरू करण्यास उपयुक्त कॅमेरा कंट्रोल Picture Credit: Pinterest युके आणि युएसमध्ये या हेडफोनची \nकिंमत सुमारे 17,000 ते 18,000 \nअसून, भारतात याचे प्री-बुकिंग \nसुरु झाले आहे किंमत Picture Credit: Pinterest 9 हजारांहून स्वस्त स्मार्टफोन; फिचर्सही कमाल पुढे वाचा