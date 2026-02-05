क्लासिक 350 कोणत्या राज्यात सर्वात स्वस्त मिळते?

05 February 2026

Author: वेद बर्वे

गुजरातच्या अहमदाबाद शहरात क्लासिक 350 बाईकचे दर सर्वात स्वस्त आहेत

गुजरात

या शहरात क्लासिक 350 ची किंमत आहे: 2,03,401 रूपये

किंमत किती?

कर्नाटकातील बंगळुरू शहरात क्लासिक 350 ऑन-रोड किंमत सर्वात जास्त आहे

सर्वात महाग कुठे?

बंगळुरूमध्ये क्लासिक 350 ची ऑन-रोड किंमत आहे: 2,31,470 रूपये

ऑन-रोड प्राईज

मुंबईमध्ये क्लासिक 350 ची किंमत आहे: 2,16,370 रूपये

मुंबईतील किंमत

राजधानी दिल्लीमध्ये क्लासिक 350 ची किंमत आहे: 2,08,585

दिल्ली

सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक्स, एअर कूल्ड इंजिन

फिचर्स

