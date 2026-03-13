AI एसी वापरा, वीज वाचवाAI एसी लावा, वीज वाचवा Technology 13 March 2026 Author: वेद बर्वे AI एसी खास उन्हाळ्यासाठी सॅमसंगने \nलाँच केला AI-AC Picture Credit: Realme होईल 30% वीजेची बचत वीजेची बचत Picture Credit: Pinterest सर्वोत्तम कूलिंग व सुधारित ऊर्जा सर्वोत्तम कुलिंग Picture Credit: Pinterest रूममधील वातावरण व बाहेरचे \nवातावरण यांचे योग्य संतुलन \nठेवून कुलिंग करतो AI एनर्जी मोड Picture Credit: Realme सिंगल कॉम्प्रेसरच्या तुलनेत व्हायब्रेशन जवळपास 20 पटीने \nकमी होते ट्विन कॉम्प्रेसर Picture Credit: Pinterest यातील विंडफ्री कूलिंग तंत्रज्ञान 23,000 मायक्रो एअर होल्सच्या माध्यमातून अधिक थंड हवा देते अधिक थंडावा Picture Credit: Pinterest वेलकम व अवे केअर सारखी फीचर्स, युजर घराच्या जवळ आल्यावर वा \nबाहेर पडताना AC चालू/बंद \nकरण्याची आठवण करुन देतात स्मार्ट फीचर्स Picture Credit: Pinterest या स्मार्ट AI एसीची किंमत \n32,490 रूपयांपासून सुरू होते किंमत किती? Picture Credit: Pinterest ₹5,500 ने स्वस्त Onplus चा \n‘हा’ स्मार्टफोन पुढे वाचा