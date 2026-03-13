AI एसी लावा, वीज वाचवा

Technology

13 March 2026

Author:  वेद बर्वे

AI एसी

खास उन्हाळ्यासाठी सॅमसंगने लाँच केला AI-AC

Picture Credit: Realme

होईल 30% वीजेची बचत

वीजेची बचत

Picture Credit: Pinterest

सर्वोत्तम कूलिंग व सुधारित ऊर्जा

सर्वोत्तम कुलिंग

Picture Credit: Pinterest

रूममधील वातावरण व बाहेरचे वातावरण यांचे योग्य संतुलन ठेवून कुलिंग करतो

AI एनर्जी मोड

Picture Credit: Realme

सिंगल कॉम्‍प्रेसरच्‍या तुलनेत व्‍हायब्रेशन जवळपास 20 पटीने कमी होते

ट्विन कॉम्‍प्रेसर

Picture Credit: Pinterest

यातील विंडफ्री कूलिंग तंत्रज्ञान 23,000 मायक्रो एअर होल्‍सच्‍या माध्‍यमातून अधिक थंड हवा देते

अधिक थंडावा

Picture Credit: Pinterest

वेलकम व अवे केअर सारखी फीचर्स, युजर घराच्‍या जवळ आल्यावर वा बाहेर पडताना AC चालू/बंद करण्याची आठवण करुन देतात

स्मार्ट फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

या स्मार्ट AI एसीची किंमत 32,490 रूपयांपासून सुरू होते

किंमत किती?

Picture Credit: Pinterest

