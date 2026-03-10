Man Matters! पुरुषांसाठी Skin Care Tipsपुरुषांनो, उन्हाळ्यात तुम्हीही \nघ्या, तुमच्या त्वचेची काळजी Automobie 10 March 2026 Author: वेद बर्वे Skin Care Tips खास पुरुषांसाठी, Skin Care Tips Picture Credit: Pinterest चेहऱ्यावरचा घाम, धूळ व ऑईल काढण्यासाठी, दिवसातून 2 वेळा स्मूथली फेस वॉश करा फेस क्लेंझर Picture Credit: Pinterest शेव्हिंगनंतर आफ्टरशेव किंवा \nसुदिंग जेल वापरा, जळजळ \nहोणार नाही शेव्हिंगनंतर स्कीन केअर Picture Credit: Pinterest दाढीच्या खालील त्वचा चांगली \nराहण्यासाठी, नियमीत दाढी \nट्रीम करा, बिअर्ड ऑईलचा \nजास्त वापर टाळा दाढीखालील त्वचा Picture Credit: Pinterest उन्हातान्हात जास्त फिरणे \nहोत असेल, तर सनस्क्रीन लावून \nमग बाहेर पडा सनस्क्रीन Picture Credit: Pinterest चेहऱ्यावर डाग वा खड्डे दिसत \nअसतील, तर योग्य पिगमेंटेशन \nक्रीम किंवा ऑईल वापरा पिगमेंटेशन Picture Credit: Pinterest खूप जागरण किंवा ताण यामुळे \nडोळ्याखाली डार्क सर्कल्स असल्यास, अंडर आय क्रीम वापरा अंडर-आय क्रीम Picture Credit: Pinterest घामामुळे कानाच्या मागची त्वचा \nखराब होते, त्यासाठी ती नियमीत \nस्वच्छ ठेवा कानाच्या मागची त्वचा Picture Credit: Pinterest कुठलेही फेस प्रॉडक्ट निवडण्याआधी, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला Picture Credit: Pinterest दररोज चालण्याचे 7 \nजबरदस्त फायदे पुढे वाचा