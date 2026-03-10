पुरुषांनो, उन्हाळ्यात तुम्हीही  घ्या, तुमच्या त्वचेची काळजी

10 March 2026

Author:  वेद बर्वे

Skin Care Tips

खास पुरुषांसाठी, Skin Care Tips

चेहऱ्यावरचा घाम, धूळ व ऑईल काढण्यासाठी, दिवसातून 2 वेळा स्मूथली फेस वॉश करा

फेस क्लेंझर

शेव्हिंगनंतर आफ्टरशेव किंवा  सुदिंग जेल वापरा, जळजळ होणार नाही

शेव्हिंगनंतर स्कीन केअर

दाढीच्या खालील त्वचा चांगली राहण्यासाठी, नियमीत दाढी ट्रीम करा, बिअर्ड ऑईलचा जास्त वापर टाळा

दाढीखालील त्वचा

उन्हातान्हात जास्त फिरणे होत असेल, तर सनस्क्रीन लावून मग बाहेर पडा

सनस्क्रीन

चेहऱ्यावर डाग वा खड्डे दिसत असतील, तर योग्य पिगमेंटेशन क्रीम किंवा ऑईल वापरा

पिगमेंटेशन

खूप जागरण किंवा ताण यामुळे डोळ्याखाली डार्क सर्कल्स असल्यास, अंडर आय क्रीम वापरा

अंडर-आय क्रीम

घामामुळे कानाच्या मागची त्वचा खराब होते, त्यासाठी ती नियमीत स्वच्छ ठेवा

कानाच्या मागची त्वचा

कुठलेही फेस प्रॉडक्ट निवडण्याआधी, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

तज्ज्ञांचा सल्ला

