Tata Punch की Nexon; कोणी मारली बाजी?TTata Punch की Nexon मध्ये स्पर्धा Automobile 07 July 2026 Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम Tata Punch ची द मदार कामगिरी जून 2026 मध्ये Tata Punch भारतातील सर्वाधिक विकली गेलेली कार ठरली. SUV सेगमेंटमध्ये तिने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले.\n Picture Credit: Pinterest जून महिन्यात Tata Punch च्या सुमारे २१ हजारांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली. त्यामुळे ती देशातील No.1 पॅसेंजर कार ठरली. २१ हजार पेक्षा जास्त ग्राहकांची पसंती Picture Credit: Pinterest Punch ही पेट्रोल, CNG आणि इलेक्ट्रिक (Punch.ev) अशा तीन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे विविध ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करते.\n पेट्रोल, CNG आणि EV पर्याय Picture Credit: Pinterest Tata Punch ने जूनमध्ये Tata Nexon, Maruti Dzire आणि इतर लोकप्रिय मॉडेल्सना मागे टाकत विक्रीत पहिला क्रमांक मिळवला.\n\n Nexonलाही मागे टाकले Picture Credit: Pinterest आकर्षक SUV डिझाइन, चांगला ग्राउंड क्लिअरन्स, अनेक पॉवरट्रेन पर्याय, आधुनिक फीचर्स,मजबूत सुरक्षा.\n\n यशामागची प्रमुख कारणे Picture Credit: Pinterest Tata Punch ला सुरक्षित कार म्हणून ओळखले जाते. मजबूत बॉडी आणि प्रगत सुरक्षा फीचर्समुळे अनेक ग्राहकांची ती पहिली पसंती बनली.\n सेफ्टीमध्येही दमदार Picture Credit: Pinterest भारतात SUV सेगमेंटची मागणी झपाट्याने वाढत असून Punch त्याचा मोठा फायदा घेत आहे. जूनमधील विक्रीने हा ट्रेंड पुन्हा अधोरेखित केला.\n SUV ची वाढती लोकप्रियता Picture Credit: Pinterest शहरातील वापर, कुटुंबासाठी जागा, आधुनिक फीचर्स आणि अनेक इंधन पर्याय हवे असतील तर Tata Punch अनेक ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.\n खरेदीसाठी योग्य पर्याय? Picture Credit: Pinterest Crash Test नंतर नवीन गाड्यांचे काय होते? जाणून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य पुढे वाचा