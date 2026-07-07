TTata Punch की Nexon मध्ये स्पर्धा

Automobile

07 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

 Tata Punch ची दमदार कामगिरी

जून 2026 मध्ये Tata Punch भारतातील सर्वाधिक विकली गेलेली कार ठरली. SUV सेगमेंटमध्ये तिने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले.

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जून महिन्यात Tata Punch च्या सुमारे २१ हजारांहून अधिक युनिट्सची विक्री झाली. त्यामुळे ती देशातील No.1 पॅसेंजर कार ठरली.

२१ हजार पेक्षा जास्त ग्राहकांची पसंती

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Punch ही पेट्रोल, CNG आणि इलेक्ट्रिक (Punch.ev) अशा तीन पर्यायांमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे विविध ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करते.

पेट्रोल, CNG आणि EV पर्याय

Picture Credit: Pinterest

Tata Punch ने जूनमध्ये Tata Nexon, Maruti Dzire आणि इतर लोकप्रिय मॉडेल्सना मागे टाकत विक्रीत पहिला क्रमांक मिळवला.

Nexonलाही मागे टाकले

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आकर्षक SUV डिझाइन, चांगला ग्राउंड क्लिअरन्स, अनेक पॉवरट्रेन पर्याय, आधुनिक फीचर्स,मजबूत सुरक्षा.

यशामागची प्रमुख कारणे

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Tata Punch ला सुरक्षित कार म्हणून ओळखले जाते. मजबूत बॉडी आणि प्रगत सुरक्षा फीचर्समुळे अनेक ग्राहकांची ती पहिली पसंती बनली.

सेफ्टीमध्येही दमदार

Picture Credit: Pinterest

भारतात SUV सेगमेंटची मागणी झपाट्याने वाढत असून Punch त्याचा मोठा फायदा घेत आहे. जूनमधील विक्रीने हा ट्रेंड पुन्हा अधोरेखित केला.

SUV ची वाढती लोकप्रियता

Picture Credit: Pinterest

शहरातील वापर, कुटुंबासाठी जागा, आधुनिक फीचर्स आणि अनेक इंधन पर्याय हवे असतील तर Tata Punch अनेक ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

खरेदीसाठी योग्य पर्याय?

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