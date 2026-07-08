खरं कारण जाणून घ्या!
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सध्या पेट्रोल पंपवरील व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्यात पेट्रोल ऐवजी पाणी दिसून आले आहे. हे नेमके काय आहे.
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पेट्रोलमध्ये पाणी थेट पावसातून पडत नाही. ते इतर काही कारणांमुळे मिसळू शकते.
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जुने किंवा खराब सील असलेल्या टँकमध्ये पावसाचे पाणी झिरपू शकते. ही शक्यता नाकारता येत नाही.
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टँकमध्ये तापमानातील बदलामुळे ओलावा तयार होऊन पाण्याचे थेंब साचू शकतात.
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फ्युएल स्टेशनची नियमित देखभाल न झाल्यास पाणी साचण्याचा धोका वाढतो.
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इंजिन मिसफायर होणे, स्टार्ट न होणे किंवा अचानक बंद पडणे अशी समस्या येऊ शकते.
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विश्वासार्ह पेट्रोल पंप निवडा आणि पावसानंतर लगेच संशयास्पद ठिकाणी इंधन भरणे टाळा.
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इंजिनमध्ये समस्या वाटल्यास त्वरित सर्व्हिस सेंटरमध्ये वाहन तपासून घ्या.
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