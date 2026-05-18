नदी प्रवास सोबत जलक्रीडा 'हे' आहे अरुणाचल प्रदेशचे अत्यंत आकर्षक पर्यटन केंद्र नदी प्रवास सोबत जलक्रीडा 'हे' आहे अरुणाचल प्रदेशचे अत्यंत आकर्षक पर्यटन केंद्र
 Travel 18 May 2026 Author: Harshada Patole नवा पर्यटन पुढाकार 

 सुबानसिरी नदीचा विकास : लोअर पाँडेज परिसराला आता एका निसर्गरम्य पर्यटन केंद्रात रूपांतरित केले जात आहे. Picture Credit: Pinterest २००० मेगावॅट क्षमता: हा देशातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित होईल. 

 जलविद्युत प्रकल्पाची जोड Picture Credit: Pinterest जैवविविधतेचे केंद्र: प्रकल्पाच्या विस्तीर्ण जलाशयाचा वापर आता पर्यावरण पर्यटनासाठी केला जाणार आहे. जलाशयाचा उपयोग Picture Credit: Pinterest विविध उपक्रम: येथे पर्यटकांना आलिशान नदी सफरी, जलक्रीडा आणि साहसी खेळांचा आनंद घेता येईल. बहुआयामी आकर्षणे Picture Credit: Pinterest मंत्रालयांची मदत: मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी तांत्रिक मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठिंबा मागितला आहे. 

 केंद्राचा पाठिंबा Picture Credit: Pinterest वारसा सफर: पर्यटकांना येथील स्थानिक आदिवासी संस्कृती आणि वारसा जवळून अनुभवता येईल. 

 स्थानिक संस्कृतीला वाव Picture Credit: Pinterest रोजगार निर्मिती: या योजनेतून स्थानिक लोकांसाठी मासेमारी आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील. उपजीविकेच्या संधी Picture Credit: Pinterest मोठा महसूल: दरवर्षी १.५ लाख पर्यटकांचे आगमन आणि २५०० लोकांना थेट रोजगार देण्याचे लक्ष्य आहे. आर्थिक उद्दिष्ट Picture Credit: Pinterest ४५ किमी नदीप्रवास: मुख्यमंत्री खांडू यांनी स्वतः नदीप्रवास करून या पर्यटन क्षेत्राच्या क्षमतेची पाहणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांची पाहणी Picture Credit: Pinterest