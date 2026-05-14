दिल्ली ते तुंगनाथ गर्दी टाळून 'असा' करा अविस्मरणीय ट्रेक Travel 14 May 2026 Author: Harshada Patole रात्रीचा प्रवास सुरू करा वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी दिल्लीतून रात्री ९ ते ११ दरम्यान प्रवास सुरू करणे उत्तम ठरेल. आनंद विहारहून बसने किंवा ट्रेनने हरिद्वारला पोहोचून पुढे टॅक्सीने प्रवास सुखकर होतो. ट्रेन किंवा बसचा पर्याय गर्दी टाळण्यासाठी शनिवार-रविवारऐवजी सोमवार ते गुरुवार दरम्यान सहलीचे नियोजन करा. – दिवसांना प्राधान्य वेळ वाचवण्यासाठी दिल्ली ते डेहराडून विमान प्रवास करून तिथून टॅक्सीने चोपटा गाठा. विमानाने जलद प्रवास ट्रेकची सुरुवात निसर्गरम्य चोपटा गावातून होते, जिथे हिमालयाची विहंगम दृश्ये दिसतात. चोपटा निसर्गाचे नंदनवन चोपटापासून सुमारे १.५ किमी ट्रेक करून तुम्ही भव्य तुंगनाथ मंदिरापाशी पोहोचता. जगातील सर्वोच्च शिवमंदिर तुंगनाथच्या पुढे चंद्रशिला ट्रेक तुम्हाला हिमालयाच्या बर्फाच्छादित शिखरांचे दर्शन घडवतो. चंद्रशिला शिखर दर्शन स्वच्छ हवामान आणि आनंददायी ट्रेकिंगसाठी एप्रिल ते जून हा काळ सर्वात योग्य आहे. प्रवासासाठी सर्वोत्तम वेळ रस्ते अरुंद असल्याने स्वतःच्या गाडीने प्रवास करताना वेगावर नियंत्रण आणि सावधगिरी बाळगा. ड्रायव्हिंग करताना खबरदारी