कैलास मानसरोवर यात्रेला जाण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' 9 महत्त्वाच्या गोष्टी

Travel

21 May 2026

Author:  Harshada Patole

शारीरिक आणि मानसिक पूर्वतयारी

५,००० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवरील खडतर प्रवासासाठी शरीर आणि मन मजबूत ठेवा.

Picture Credit: Pinterest

प्रवासाला निघण्यापूर्वी डॉक्टरांकडून शरीराची संपूर्ण आरोग्य तपासणी करून घेणे अनिवार्य आहे.

आरोग्याची संपूर्ण तपासणी

Picture Credit: Pinterest

प्रवासाच्या काही महिने आधीपासून दररोज व्यायाम करून शरीराची क्षमता वाढवा.

फिटनेस आणि व्यायाम

Picture Credit: Pinterest

यात्रेसाठी हवामान स्वच्छ आणि अनुकूल असणारा मे ते जून हा सर्वोत्तम काळ आहे.

प्रवासाचा सर्वोत्तम काळ

Picture Credit: Pinterest

अर्ज प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने अधिकृत एजन्सी किंवा सरकारी कार्यक्रमांमार्फत आगाऊ बुकिंग करा.

बुकिंग आणि सरकारी परवानगी

Picture Credit: Pinterest

येथील अनपेक्षित आणि बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी योग्य उबदार कपडे सोबत घ्या.

कपड्यांचे चोख नियोजन

Picture Credit: Pinterest

जास्त उंचीवरील कडक सूर्यप्रकाश आणि थंड वाऱ्यांपासून स्वतःचा बचाव करा.

त्वचा आणि डोळ्यांचे रक्षण

Picture Credit: Pinterest

औषधी पाण्याची विहीर: या मंदिरातील 'धन्वंतरी विहिरीच्या' पाण्याने सर्व आजार बरे होतात अशी मान्यता आहे.

आपत्कालीन वैद्यकीय किट

Picture Credit: Pinterest

दिल्ली ते तुंगनाथ गर्दी टाळून 'असा' करा अविस्मरणीय ट्रेक

 पुढे वाचा