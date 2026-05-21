कैलास मानसरोवर यात्रेला जाण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' 9 महत्त्वाच्या गोष्टी
Travel 21 May 2026 Author: Harshada Patole शारीरिक आणि मानसिक पूर्वतयारी ५,००० मीटरपेक्षा जास्त उंचीवरील खडतर प्रवासासाठी शरीर आणि मन मजबूत ठेवा. प्रवासाला निघण्यापूर्वी डॉक्टरांकडून शरीराची संपूर्ण आरोग्य तपासणी करून घेणे अनिवार्य आहे. आरोग्याची संपूर्ण तपासणी प्रवासाच्या काही महिने आधीपासून दररोज व्यायाम करून शरीराची क्षमता वाढवा. फिटनेस आणि व्यायाम यात्रेसाठी हवामान स्वच्छ आणि अनुकूल असणारा मे ते जून हा सर्वोत्तम काळ आहे. प्रवासाचा सर्वोत्तम काळ अर्ज प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने अधिकृत एजन्सी किंवा सरकारी कार्यक्रमांमार्फत आगाऊ बुकिंग करा. बुकिंग आणि सरकारी परवानगी येथील अनपेक्षित आणि बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी योग्य उबदार कपडे सोबत घ्या. कपड्यांचे चोख नियोजन जास्त उंचीवरील कडक सूर्यप्रकाश आणि थंड वाऱ्यांपासून स्वतःचा बचाव करा. त्वचा आणि डोळ्यांचे रक्षण औषधी पाण्याची विहीर: या मंदिरातील 'धन्वंतरी विहिरीच्या' पाण्याने सर्व आजार बरे होतात अशी मान्यता आहे. आपत्कालीन वैद्यकीय किट