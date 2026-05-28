‘रुपयांचा राजा’ बनवणारा देश; 1 लाखात मिळेल लक्झरी लाईफ

28 May 2026

Author:  Harshada Patole

बजेट प्रवासाची संधी

कमी खर्चात आलिशान परदेश प्रवासाचे तुमचे स्वप्न आता सहज पूर्ण होऊ शकते.

 या खास देशात भारताचे १ लाख रुपये तिथल्या चलनानुसार तब्बल १.२५ कोटी (१२.५ दशलक्ष) बनतात.

१ लाखाचे मूल्य १ कोटी?

हा सुंदर आणि अत्यंत किफायतशीर देश म्हणजेच मध्य आशियातील 'उझबेकिस्तान' होय.

 उझबेकिस्तान

येथे १ भारतीय रुपया म्हणजे उझबेकिस्तानचे तब्बल १२५ 'सोम' (Som) असे मूल्य आहे.

चलनाचे गणित

 येथील समरकंद, बुखारा आणि ताश्कंद ही शहरे प्राचीन इमारती आणि संस्कृतीसाठी जगप्रसिद्ध आहेत.

ऐतिहासिक शहरांची जादू

 या देशाच्या कोणत्याही सीमा समुद्राला लागून नसून, तो चारही बाजूंनी इतर देशांनी वेढलेला आहे.

दुहेरी भूवेष्टित देश

सर्वात मोठी आनंदाची बातमी म्हणजे भारतीयांना उझबेकिस्तानला भेट देण्यासाठी व्हिसाची गरज नाही.

भारतीयांसाठी व्हिसा फ्री

 दिल्ली ते ताश्कंद दरम्यानचे येण्या-जाण्याचे विमान भाडे अवघ्या २०,००० रुपयांपासून सुरू होते.

स्वस्त विमान प्रवास

