'रुपयांचा राजा' बनवणारा देश; 1 लाखात मिळेल लक्झरी लाईफ Travel 28 May 2026 Author: Harshada Patole बजेट प्रवासाची संधी कमी खर्चात आलिशान परदेश प्रवासाचे तुमचे स्वप्न आता सहज पूर्ण होऊ शकते. \n\n Picture Credit: Pinterest या खास देशात भारताचे १ लाख रुपये तिथल्या चलनानुसार तब्बल १.२५ कोटी (१२.५ दशलक्ष) बनतात. \n\n १ लाखाचे मूल्य १ कोटी? Picture Credit: Pinterest हा सुंदर आणि अत्यंत किफायतशीर देश म्हणजेच मध्य आशियातील &#039;उझबेकिस्तान&#039; होय. \n\n उझबेकिस्तान Picture Credit: Pinterest येथे १ भारतीय रुपया म्हणजे उझबेकिस्तानचे तब्बल १२५ &#039;सोम&#039; (Som) असे मूल्य आहे. \n\n चलनाचे गणित Picture Credit: Pinterest येथील समरकंद, बुखारा आणि ताश्कंद ही शहरे प्राचीन इमारती आणि संस्कृतीसाठी जगप्रसिद्ध आहेत. \n\n ऐतिहासिक शहरांची जादू Picture Credit: Pinterest या देशाच्या कोणत्याही सीमा समुद्राला लागून नसून, तो चारही बाजूंनी इतर देशांनी वेढलेला आहे. \n\n दुहेरी भूवेष्टित देश Picture Credit: Pinterest सर्वात मोठी आनंदाची बातमी म्हणजे भारतीयांना उझबेकिस्तानला भेट देण्यासाठी व्हिसाची गरज नाही. \n\n भारतीयांसाठी व्हिसा फ्री Picture Credit: Pinterest दिल्ली ते ताश्कंद दरम्यानचे येण्या-जाण्याचे विमान भाडे अवघ्या २०,००० रुपयांपासून सुरू होते. \n\n स्वस्त विमान प्रवास Picture Credit: Pinterest