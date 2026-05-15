कसा करावा चार धामला प्रवास? 'या' टिप्स करतील मदत

15 May 2026

Author:  Harshada Patole

हवामानाचा अंदाज घ्या

 प्रवासाला निघण्यापूर्वी हवामान विभागाचा 'ऑरेंज' किंवा 'रेड' अलर्ट तपासूनच पुढचे पाऊल टाका.

रस्ते बंद होण्याची शक्यता गृहीत धरून प्रवासाच्या नियोजनात नेहमी २-३ अतिरिक्त दिवस हाताशी ठेवा.

वेळापत्रकात लवचिकता 

 दुपारनंतर पाऊस आणि धुक्याचे प्रमाण वाढत असल्याने शक्यतो सकाळी लवकर प्रवासाला सुरुवात करा.

पहाटे प्रवास

कमी दृश्यमानता आणि निसरड्या रस्त्यांमुळे डोंगराळ भागात सूर्यास्तानंतर प्रवास करणे पूर्णपणे टाळा. – 

रात्री प्रवास टाळा

 सोबत दर्जेदार रेनकोट, वॉटरप्रूफ जॅकेट आणि छत्री ठेवणे पावसाळी प्रवासासाठी अनिवार्य आहे.

वॉटरप्रूफ कपड्यांची निवड

 केदारनाथ-यमुनोत्री ट्रेकसाठी उत्तम ग्रीप असलेले ट्रेकिंग शूज वापरा, जेणेकरून घसरण्याचा धोका कमी होईल.

मजबूत पकडीचे शूज

 चढाई करताना त्रास होऊ नये म्हणून फक्त अत्यावश्यक वस्तूंसह हलके सामान सोबत बाळगा.  

बॅगेचे वजन कमी ठेवा

उंचीवरील कमी ऑक्सिजन व थंडीचा विचार करून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच प्रवास करावा.

आरोग्याची पूर्व तपासणी

स्थानिक प्रशासनाचे हेल्पलाईन नंबर आणि औषधांचा प्रथमोपचार किट नेहमी सोबत ठेवा.

आपत्कालीन संपर्क ठेवा

