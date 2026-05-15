कसा करावा चार धामला प्रवास? 'या' टिप्स करतील मदत
 Travel 15 May 2026 Author: Harshada Patole हवामानाचा अंदाज घ्या प्रवासाला निघण्यापूर्वी हवामान विभागाचा 'ऑरेंज' किंवा 'रेड' अलर्ट तपासूनच पुढचे पाऊल टाका. 

 Picture Credit: Pinterest रस्ते बंद होण्याची शक्यता गृहीत धरून प्रवासाच्या नियोजनात नेहमी २-३ अतिरिक्त दिवस हाताशी ठेवा. 

 वेळापत्रकात लवचिकता Picture Credit: Pinterest दुपारनंतर पाऊस आणि धुक्याचे प्रमाण वाढत असल्याने शक्यतो सकाळी लवकर प्रवासाला सुरुवात करा. 

 पहाटे प्रवास Picture Credit: Pinterest कमी दृश्यमानता आणि निसरड्या रस्त्यांमुळे डोंगराळ भागात सूर्यास्तानंतर प्रवास करणे पूर्णपणे टाळा. 
– रात्री प्रवास टाळा Picture Credit: Pinterest सोबत दर्जेदार रेनकोट, वॉटरप्रूफ जॅकेट आणि छत्री ठेवणे पावसाळी प्रवासासाठी अनिवार्य आहे. 

 वॉटरप्रूफ कपड्यांची निवड Picture Credit: Pinterest केदारनाथ-यमुनोत्री ट्रेकसाठी उत्तम ग्रीप असलेले ट्रेकिंग शूज वापरा, जेणेकरून घसरण्याचा धोका कमी होईल. 

 मजबूत पकडीचे शूज Picture Credit: Pinterest चढाई करताना त्रास होऊ नये म्हणून फक्त अत्यावश्यक वस्तूंसह हलके सामान सोबत बाळगा. 
 बॅगेचे वजन कमी ठेवा Picture Credit: Pinterest उंचीवरील कमी ऑक्सिजन व थंडीचा विचार करून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच प्रवास करावा. आरोग्याची पूर्व तपासणी Picture Credit: Pinterest स्थानिक प्रशासनाचे हेल्पलाईन नंबर आणि औषधांचा प्रथमोपचार किट नेहमी सोबत ठेवा. आपत्कालीन संपर्क ठेवा Picture Credit: Pinterest