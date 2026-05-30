राजेशाही थाट आणि ऐश्वर्य एकत्र; 'अशी' करा गोल्डन चॅरियटमध्ये दक्षिण भारताची सफर

Travel

30 May 2026

Author:  Harshada Patole

सुवर्ण रथ परतला

 भारताची अतिशय आलिशान रेल्वे 'गोल्डन चॅरियट' पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज झाली आहे.

Picture Credit: Pinterest

 या ट्रेनमध्ये प्रवाशांना जुन्या काळातील राजे-महाराजांसारखी भव्य जीवनशैली आणि आधुनिक सुविधा अनुभवता येतील.

राजेशाही थाट

Picture Credit: Pinterest

ट्रेनचे डबे आलिशान अंतर्गत सजावट, स्मार्ट टीव्ही आणि हाय-स्पीड वाय-फाय स्ट्रीमिंगने सुसज्ज आहेत.

सुंदर अंतर्गत सजावट

Picture Credit: Pinterest

 प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण ट्रेनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि आधुनिक फायर अलार्म सिस्टीम बसवली आहे.

चोवीस तास सुरक्षा

Picture Credit: Pinterest

 ट्रेनमधील 'रुची' आणि 'नालापाक' या दोन रेस्टॉरंट्समध्ये स्वादिष्ट भारतीय व विदेशी खाद्यपदार्थ मिळतील.

शाही खाद्यसंस्कृती

Picture Credit: Pinterest

प्रवासादरम्यान विश्रांतीसाठी ट्रेनमध्ये 'मडेरा लाउंज बार' आणि आयुर्वेदिक 'वेलनेस स्पा' देखील उपलब्ध आहे.

आराम आणि तंदुरुस्ती

Picture Credit: Pinterest

 हे पहिले विशेष पॅकेज तुम्हाला बंगळूरुपासून थेट गोव्याच्या सुंदर किनाऱ्यांपर्यंत घेऊन जाईल.

प्राइड ऑफ कर्नाटक

Picture Credit: Pinterest

 इतर पॅकेजेसमध्ये 'ज्वेल्स ऑफ द साउथ' (६ दिवस) आणि हंपीसाठी 'ग्लिम्पसेस ऑफ कर्नाटक' (४ दिवस) समाविष्ट आहेत.

दक्षिण भारताची सफर

Picture Credit: Pinterest

निवडक प्रवासावर २०% सूट आणि ३० जून २०२६ पूर्वी बुकिंग केल्यास ५% अतिरिक्त अर्ली बर्ड सवलत मिळेल.

बुकिंगवर २५% पर्यंत सूट

Picture Credit: Pinterest

‘रुपयांचा राजा’ बनवणारा देश; 1 लाखात मिळेल लक्झरी लाईफ

पुढे वाचा