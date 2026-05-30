राजेशाही थाट आणि ऐश्वर्य एकत्र; 'अशी' करा गोल्डन चॅरियटमध्ये दक्षिण भारताची सफर
 Travel 30 May 2026 Author: Harshada Patole सुवर्ण रथ परतला भारताची अतिशय आलिशान रेल्वे 'गोल्डन चॅरियट' पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज झाली आहे. 

 Picture Credit: Pinterest या ट्रेनमध्ये प्रवाशांना जुन्या काळातील राजे-महाराजांसारखी भव्य जीवनशैली आणि आधुनिक सुविधा अनुभवता येतील. 

 राजेशाही थाट Picture Credit: Pinterest ट्रेनचे डबे आलिशान अंतर्गत सजावट, स्मार्ट टीव्ही आणि हाय-स्पीड वाय-फाय स्ट्रीमिंगने सुसज्ज आहेत. 

 सुंदर अंतर्गत सजावट Picture Credit: Pinterest प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण ट्रेनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि आधुनिक फायर अलार्म सिस्टीम बसवली आहे. 

 चोवीस तास सुरक्षा Picture Credit: Pinterest ट्रेनमधील 'रुची' आणि 'नालापाक' या दोन रेस्टॉरंट्समध्ये स्वादिष्ट भारतीय व विदेशी खाद्यपदार्थ मिळतील. 

 शाही खाद्यसंस्कृती Picture Credit: Pinterest प्रवासादरम्यान विश्रांतीसाठी ट्रेनमध्ये 'मडेरा लाउंज बार' आणि आयुर्वेदिक 'वेलनेस स्पा' देखील उपलब्ध आहे. 

 आराम आणि तंदुरुस्ती Picture Credit: Pinterest हे पहिले विशेष पॅकेज तुम्हाला बंगळूरुपासून थेट गोव्याच्या सुंदर किनाऱ्यांपर्यंत घेऊन जाईल. 

 प्राइड ऑफ कर्नाटक Picture Credit: Pinterest इतर पॅकेजेसमध्ये 'ज्वेल्स ऑफ द साउथ' (६ दिवस) आणि हंपीसाठी 'ग्लिम्पसेस ऑफ कर्नाटक' (४ दिवस) समाविष्ट आहेत. 

 दक्षिण भारताची सफर Picture Credit: Pinterest निवडक प्रवासावर २०% सूट आणि ३० जून २०२६ पूर्वी बुकिंग केल्यास ५% अतिरिक्त अर्ली बर्ड सवलत मिळेल. बुकिंगवर २५% पर्यंत सूट Picture Credit: Pinterest