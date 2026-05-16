स्वित्झर्लंडही जाल विसरून ईशान्य भारतातील 'या' अप्रतिम ठिकांणांना पाहून
Travel 16 May 2026 Author: Harshada Patole शिलाँग (मेघालय) निसर्गाचे वरदान: देवदारची झाडे, हलका पाऊस आणि छोटी कॅफे या शहराला एक वेगळी ओळख देतात Picture Credit: Pinterest धुक्याची चादर स्वच्छ रस्ते, शांत वातावरण आणि पर्वतांना वेढणारे धुके या शहराचे सौंदर्य वाढवते.

गंगटोक (सिक्कीम) Picture Credit: Pinterest उंच पर्वत आणि शांतता: येथील उंच पर्वत, बदलणारे हवामान आणि प्रसिद्ध मठ प्रवाशांचा सगळा थकवा दूर करतात.

तवांग (अरुणाचल प्रदेश) Picture Credit: Pinterest संस्कृती आणि निसर्ग: विस्तीर्ण भातशेती, पाइनची जंगले आणि येथील संथ जीवनशैली मनाला विलक्षण शांतता देते.

झिरो व्हॅली (अरुणाचल प्रदेश) Picture Credit: Pinterest ढगांचे घर: ढगांनी वेढलेले डोंगर आणि जंगलांमधील जिवंत मुळांचे पूल या ठिकाणाला स्वर्गासारखे बनवतात चेरापुंजी (मेघालय) Picture Credit: Pinterest एक निवांत अनुभव: तलाव आणि हिरवळीने नटलेले हे सुंदर हिल स्टेशन धावपळीच्या जीवनापासून दूर शांतता देते.

हाफलॉंग (आसाम) Picture Credit: Pinterest कांचनजंगा : शांत वातावरणात वसलेल्या या ठिकाणावरून कांचनजंगाची बर्फाच्छादित शिखरे अतिशय नेत्रदीपक दिसतात. पेलिंग (सिक्कीम) Picture Credit: Pinterest टेकड्यांवरील शहर: पर्वतांच्या उतारावर वसलेली घरे आणि सभोवतालचे धुके या शहराचे सौंदर्य अधिकच वाढवतात.

आयझॉल (मिझोराम) Picture Credit: Pinterest चहाचे मळे आणि टॉय ट्रेन: चहाचे विस्तीर्ण मळे आणि हिमालयाची विस्मयकारक दृश्ये या लोकप्रिय ठिकाणाला खास बनवतात दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) Picture Credit: Pinterest