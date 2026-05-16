स्वित्झर्लंडही जाल विसरून ईशान्य भारतातील 'या' अप्रतिम ठिकांणांना पाहून

16 May 2026

Author:  Harshada Patole

शिलाँग (मेघालय)

निसर्गाचे वरदान: देवदारची झाडे, हलका पाऊस आणि छोटी कॅफे या शहराला एक वेगळी ओळख देतात

 धुक्याची चादर स्वच्छ रस्ते, शांत वातावरण आणि पर्वतांना वेढणारे धुके या शहराचे सौंदर्य वाढवते.

गंगटोक (सिक्कीम)

 उंच पर्वत आणि शांतता: येथील उंच पर्वत, बदलणारे हवामान आणि प्रसिद्ध मठ प्रवाशांचा सगळा थकवा दूर करतात.

तवांग (अरुणाचल प्रदेश)

 संस्कृती आणि निसर्ग: विस्तीर्ण भातशेती, पाइनची जंगले आणि येथील संथ जीवनशैली मनाला विलक्षण शांतता देते.

झिरो व्हॅली (अरुणाचल प्रदेश)

ढगांचे घर: ढगांनी वेढलेले डोंगर आणि जंगलांमधील जिवंत मुळांचे पूल या ठिकाणाला स्वर्गासारखे बनवतात

चेरापुंजी (मेघालय)

 एक निवांत अनुभव: तलाव आणि हिरवळीने नटलेले हे सुंदर हिल स्टेशन धावपळीच्या जीवनापासून दूर शांतता देते.

हाफलॉंग (आसाम)

कांचनजंगा : शांत वातावरणात वसलेल्या या ठिकाणावरून कांचनजंगाची बर्फाच्छादित शिखरे अतिशय नेत्रदीपक दिसतात. 

पेलिंग (सिक्कीम)

टेकड्यांवरील शहर: पर्वतांच्या उतारावर वसलेली घरे आणि सभोवतालचे धुके या शहराचे सौंदर्य अधिकच वाढवतात.  

आयझॉल (मिझोराम)

चहाचे मळे आणि टॉय ट्रेन: चहाचे विस्तीर्ण मळे आणि हिमालयाची विस्मयकारक दृश्ये या लोकप्रिय ठिकाणाला खास बनवतात

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)

