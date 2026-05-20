वाराणसीच्या रस्त्यांचे ते गहन रहस्य, जिथे आहेत 'ही' चमत्कारिक मंदिरे

वाराणसीच्या रस्त्यांचे ते गहन रहस्य, जिथे आहेत \u0026#x27;ही\u0026#x27; चमत्कारिक मंदिरे वाराणसीच्या रस्त्यांचे ते गहन रहस्य, जिथे आहेत \u0026#039;ही\u0026#039; चमत्कारिक मंदिरे \n Travel 20 May 2026 Author: Harshada Patole रहस्यमय वाराणसी घाट आणि आरतीशिवाय वाराणसीमध्ये आहेत अनेक न उलगडलेली रहस्ये. Picture Credit: Pinterest गुप्त तळघरात शिवलिंग : येथील मुख्य शिवलिंग जमिनीच्या ३० ते ४० फूट खाली एका गुप्त खोलीत आहे पितामहेश्वर मंदिर Picture Credit: Pinterest हे मंदिर फक्त महाशिवरात्रीला उघडते आणि इतर वेळी पाईपमधून दर्शन घ्यावे लागते पितामहेश्वर मंदिर Picture Credit: Pinterest झुकलेले काशिकरवट मंदिर : मणिकर्णिका घाटावरील हे मंदिर पिसाच्या मनोऱ्यासारखे एका बाजूला झुकलेले आहे. रत्नेश्वर महादेव मंदिर Picture Credit: Pinterest गंगेच्या पुरात दरवर्षी पाण्याखाली जाऊनही या मंदिराला कधीही धक्का लागत नाही. रत्नेश्वर महादेव मंदिर Picture Credit: Pinterest काशीचा रक्षक \u0026#039;क्षेत्रपाल\u0026#039; : सुमारे २०० वर्षे जुन्या या मंदिराला शहराचा पोलीस अधिकारी मानले जाते. काशीराज काली मंदिर Picture Credit: Pinterest काठमांडूची हुबेहूब प्रतिकृती : नेपाळच्या राजाने बांधलेले हे लाकडी मंदिर पशुपतिनाथ मंदिराची आठवण करून देते उपजीविकेच्या संधी Picture Credit: Pinterest औषधी पाण्याची विहीर: या मंदिरातील \u0026#039;धन्वंतरी विहिरीच्या\u0026#039; पाण्याने सर्व आजार बरे होतात अशी मान्यता आहे. मृत्युंजय मंदिर Picture Credit: Pinterest या सुट्ट्यांमध्ये काशीला गेल्यावर या ५ चमत्कारी मंदिरांना भेट द्यायला विसरू नका. वाराणसीला नक्की भेट द्या Picture Credit: Pinterest दिल्ली ते तुंगनाथ गर्दी टाळून \u0026#039;असा\u0026#039; करा अविस्मरणीय ट्रेक पुढे वाचा