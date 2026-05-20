वाराणसीच्या रस्त्यांचे ते गहन रहस्य, जिथे आहेत 'ही' चमत्कारिक मंदिरे

20 May 2026

Author:  Harshada Patole

रहस्यमय वाराणसी

घाट आणि आरतीशिवाय वाराणसीमध्ये आहेत अनेक न उलगडलेली रहस्ये.

गुप्त तळघरात शिवलिंग : येथील मुख्य शिवलिंग जमिनीच्या ३० ते ४० फूट खाली एका गुप्त खोलीत आहे

पितामहेश्वर मंदिर

हे मंदिर फक्त महाशिवरात्रीला उघडते आणि इतर वेळी पाईपमधून दर्शन घ्यावे लागते

झुकलेले काशिकरवट मंदिर : मणिकर्णिका घाटावरील हे मंदिर पिसाच्या मनोऱ्यासारखे एका बाजूला झुकलेले आहे.

रत्नेश्वर महादेव मंदिर

गंगेच्या पुरात दरवर्षी पाण्याखाली जाऊनही या मंदिराला कधीही धक्का लागत नाही.

काशीचा रक्षक 'क्षेत्रपाल' : सुमारे २०० वर्षे जुन्या या मंदिराला शहराचा पोलीस अधिकारी मानले जाते.

काशीराज काली मंदिर

काठमांडूची हुबेहूब प्रतिकृती : नेपाळच्या राजाने बांधलेले हे लाकडी मंदिर पशुपतिनाथ मंदिराची आठवण करून देते

उपजीविकेच्या संधी

औषधी पाण्याची विहीर: या मंदिरातील 'धन्वंतरी विहिरीच्या' पाण्याने सर्व आजार बरे होतात अशी मान्यता आहे.

मृत्युंजय मंदिर

या सुट्ट्यांमध्ये काशीला गेल्यावर या ५ चमत्कारी मंदिरांना भेट द्यायला विसरू नका.

वाराणसीला नक्की भेट द्या

