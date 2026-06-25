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मारुती सुझुकीच्या या आहेत 5 ऐतिहासिक कार! आत्ताच जाणून घ्या

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा इतिहास मारुती सुझुकी या नावाशिवाय अपूर्ण आहे. १९८० च्या दशकात भारतात पाऊल ठेवणाऱ्या या कंपनीने देशातील सर्वसामान्यांचे चारचाकी वाहनाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले. केवळ वाहतुकीचे साधन नव्हे, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या प्रगतीचे आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणून मारुतीच्या गाड्या ओळखल्या जाऊ लागल्या. मजबूत इंजिन, खिशाला परवडणारी किंमत, उत्तम मायलेज आणि उत्कृष्ट सर्व्हिस नेटवर्क यामुळे या ब्रँडने भारतीय ग्राहकांच्या मनावर पिढ्यानपिढ्या राज्य केले आहे. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानात बदल करत मारुतीने अनेक क्रांतिकारी मॉडेल्स बाजारात आणले, ज्यांनी भारतीय रस्त्यांचे रूपच बदलून टाकले. अशाच काही ऐतिहासिक आणि भारतीय जनमानसात अजरामर ठरलेल्या ५ लोकप्रिय गाड्यांची रंजक सफर आपण खाली करणार आहोत.

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:23 PM
मारुती सुझुकीच्या या आहेत 5 ऐतिहासिक कार! आत्ताच जाणून घ्या
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1 / 5 मारुती ८०० (Maruti 800) मारुती ८०० ही भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे 'पहिले कारचे स्वप्न' पूर्ण करणारी गाडी मानली जाते. १९८३ मध्ये लाँच झालेल्या या छोट्या हॅचबॅक कारने आपल्या परवडणाऱ्या किंमतीमुळे आणि कमी देखभालीमुळे भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. तब्बल तीन दशके भारताच्या रस्त्यांवर राज्य करणारी ही कार आजही एक आयकॉनिक ब्रँड म्हणून ओळखली जाते.

मारुती ८०० (Maruti 800) मारुती ८०० ही भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे 'पहिले कारचे स्वप्न' पूर्ण करणारी गाडी मानली जाते. १९८३ मध्ये लाँच झालेल्या या छोट्या हॅचबॅक कारने आपल्या परवडणाऱ्या किंमतीमुळे आणि कमी देखभालीमुळे भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. तब्बल तीन दशके भारताच्या रस्त्यांवर राज्य करणारी ही कार आजही एक आयकॉनिक ब्रँड म्हणून ओळखली जाते.

2 / 5 मारुती सुझुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) २००५ मध्ये लाँच झालेली मारुती स्विफ्ट ही भारतातील तरुणांची सर्वात आवडती प्रीमियम हॅचबॅक कार ठरली. तिच्या स्पोर्टी लुक्स, दमदार परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट मायलेजमुळे या गाडीने बाजारात येताच प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. आजही आधुनिक फीचर्स आणि नव्या डिझाइनसह ही कार भारतातील सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या गाड्यांपैकी एक आहे.

मारुती सुझुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) २००५ मध्ये लाँच झालेली मारुती स्विफ्ट ही भारतातील तरुणांची सर्वात आवडती प्रीमियम हॅचबॅक कार ठरली. तिच्या स्पोर्टी लुक्स, दमदार परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट मायलेजमुळे या गाडीने बाजारात येताच प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. आजही आधुनिक फीचर्स आणि नव्या डिझाइनसह ही कार भारतातील सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या गाड्यांपैकी एक आहे.

3 / 5 मारुती झेन (Maruti Zen) १९९३ मध्ये बाजारात आलेली मारुती झेन ही तिच्या युनिक 'जेलीबीन' डिझाइनमुळे आणि ड्रायव्हिंगच्या सुलभतेमुळे प्रचंड गाजली. यामध्ये असणारे १.० लीटरचे इंजिन अत्यंत स्मूथ होते, ज्यामुळे शहरात चालवण्यासाठी ही एक परफेक्ट फॅमिली कार ठरली. त्या काळातील स्टायलिश आणि परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड हॅचबॅक म्हणून झेनने लोकांच्या मनात हक्काचे स्थान मिळवले होते.

मारुती झेन (Maruti Zen) १९९३ मध्ये बाजारात आलेली मारुती झेन ही तिच्या युनिक 'जेलीबीन' डिझाइनमुळे आणि ड्रायव्हिंगच्या सुलभतेमुळे प्रचंड गाजली. यामध्ये असणारे १.० लीटरचे इंजिन अत्यंत स्मूथ होते, ज्यामुळे शहरात चालवण्यासाठी ही एक परफेक्ट फॅमिली कार ठरली. त्या काळातील स्टायलिश आणि परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड हॅचबॅक म्हणून झेनने लोकांच्या मनात हक्काचे स्थान मिळवले होते.

4 / 5 मारुती ओम्नी (Maruti Omni) मारुती ओम्नी ही भारताची सर्वात यशस्वी मल्टी-पर्पज व्हॅन (MPV) म्हणून ओळखली जाते, जिचा वापर प्रत्येक क्षेत्रात झाला. घरातील मोठ्या कुटुंबासाठी, मालाची वाहतूक करण्यासाठी किंवा स्कूल व्हॅन आणि अ‍ॅम्ब्युलन्स म्हणून या गाडीने भारताला अष्टपैलू पर्याय दिला. तिच्या स्लाइडिंग डोअर्स आणि अफाट जागेमुळे ही गाडी अनेक दशकं भारतीय बाजारपेठेचा मुख्य भाग राहिली.

मारुती ओम्नी (Maruti Omni) मारुती ओम्नी ही भारताची सर्वात यशस्वी मल्टी-पर्पज व्हॅन (MPV) म्हणून ओळखली जाते, जिचा वापर प्रत्येक क्षेत्रात झाला. घरातील मोठ्या कुटुंबासाठी, मालाची वाहतूक करण्यासाठी किंवा स्कूल व्हॅन आणि अ‍ॅम्ब्युलन्स म्हणून या गाडीने भारताला अष्टपैलू पर्याय दिला. तिच्या स्लाइडिंग डोअर्स आणि अफाट जागेमुळे ही गाडी अनेक दशकं भारतीय बाजारपेठेचा मुख्य भाग राहिली.

5 / 5 मारुती जिप्सी (Maruti Gypsy) मारुती जिप्सी ही भारताची पहिली खऱ्या अर्थाने लोकप्रिय ठरलेली ऑफ-रोड ४x४ गाडी आहे. तिच्या मजबूत बांधणीमुळे आणि कठीण रस्त्यांवर धावण्याच्या क्षमतेमुळे भारतीय लष्कर, पोलीस दल आणि ऑफ-रोडिंग शौकिनांची ती पहिली पसंती बनली. दुर्गम भागातही उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या या गाडीने एक वेगळाच चाहता वर्ग निर्माण केला.

मारुती जिप्सी (Maruti Gypsy) मारुती जिप्सी ही भारताची पहिली खऱ्या अर्थाने लोकप्रिय ठरलेली ऑफ-रोड ४x४ गाडी आहे. तिच्या मजबूत बांधणीमुळे आणि कठीण रस्त्यांवर धावण्याच्या क्षमतेमुळे भारतीय लष्कर, पोलीस दल आणि ऑफ-रोडिंग शौकिनांची ती पहिली पसंती बनली. दुर्गम भागातही उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या या गाडीने एक वेगळाच चाहता वर्ग निर्माण केला.

Web Title: Maruti suzuki all time best selling cars auto sector

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Published On: Jun 25, 2026 | 06:23 PM

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