मारुती सुझुकीच्या या आहेत 5 ऐतिहासिक कार! आत्ताच जाणून घ्या

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा इतिहास मारुती सुझुकी या नावाशिवाय अपूर्ण आहे. १९८० च्या दशकात भारतात पाऊल ठेवणाऱ्या या कंपनीने देशातील सर्वसामान्यांचे चारचाकी वाहनाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले. केवळ वाहतुकीचे साधन नव्हे, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या प्रगतीचे आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणून मारुतीच्या गाड्या ओळखल्या जाऊ लागल्या. मजबूत इंजिन, खिशाला परवडणारी किंमत, उत्तम मायलेज आणि उत्कृष्ट सर्व्हिस नेटवर्क यामुळे या ब्रँडने भारतीय ग्राहकांच्या मनावर पिढ्यानपिढ्या राज्य केले आहे. बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञानात बदल करत मारुतीने अनेक क्रांतिकारी मॉडेल्स बाजारात आणले, ज्यांनी भारतीय रस्त्यांचे रूपच बदलून टाकले. अशाच काही ऐतिहासिक आणि भारतीय जनमानसात अजरामर ठरलेल्या ५ लोकप्रिय गाड्यांची रंजक सफर आपण खाली करणार आहोत.