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पुण्याचे ‘नाना पेठ’ टू-व्हीलर मार्केट; ऑटोमोबाईल शौकिनांसाठी सेकेंड हॅंड गाड्यांचा सर्वात मोठा हब

Updated On: Jun 23, 2026 | 04:50 PM IST
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सारांश

पुण्यातील नाना पेठ हे जुन्या आणि वापरलेल्या दुचाकी वाहनांच्या खरेदी-विक्रीसाठी ऑटोमोबाईल शौकिनांचे तसेच सामान्य ग्राहकांचे सर्वात मोठे आणि हक्काचे केंद्र मानले जाते. या बाजारपेठेत अगदी बजेट स्कूटर्सपासून ते महागड्या स्पोर्ट्स आणि क्रूझर बाईक्सपर्यंतचे अफाट पर्याय उपलब्ध होतात.

पुण्याचे ‘नाना पेठ’ टू-व्हीलर मार्केट; ऑटोमोबाईल शौकिनांसाठी सेकेंड हॅंड गाड्यांचा सर्वात मोठा हब
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विस्तार

शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांपासून ते नोकरदारांपर्यंत प्रत्येकालाच आपल्या दैनंदिन प्रवासासाठी विश्वासू दुचाकीची गरज असते. आणि तुम्ही जर पुण्यात राहत असाल तर, नवीन कोरी गाडी घेण्याऐवजी ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये सेकेंड हॅंड गाड्यांचा पर्याय सगळ्यात योग्य ठरतो. अशा गाड्या शोधणाऱ्यांसाठी पुण्यातील ‘नाना पेठ’ आणि लगतचे रास्ता पेठ हे सर्वात मोठे आणि हक्काचे ठिकाण ठरेल. ऑटोमोबाईल विश्वात या मार्केटचा दबदबा गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे.

कपड्यांसारख्या वाहनांच्या व्हरायटी

नाना पेठ मार्केटमध्ये पाऊल ठेवताच तुम्हाला रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना शेकडो दुचाकींची रेलचेल पाहायला मिळते. ११० सीसीच्या बजेट फ्रेंडली कम्युटर बाईक्स आणि स्कूटर्सपासून ते थेट २५० सीसी-३५० सीसीच्या परफॉर्मन्स आणि क्रूझर बाईक्सपर्यंतचे अफाट ऑप्शन्स येथे उपलब्ध आहेत. कॉलेज विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती असणाऱ्या स्पोर्ट्स बाईक्स, तरुणाईची लाडकी रॉयल एनफिल्ड, आणि दैनंदिन वापरासाठी सर्वाधिक मायलेज देणारी होंडा ॲक्टिव्हा किंवा बजाज पल्सर यांसारख्या गाड्या या ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये अगदी अर्ध्या किमतीत मिळतात.

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योग्य दरातील खरेदी

ऑटोमोबाईल बाजारपेठेच्या दृष्टीने विचार केल्यास, नाना पेठचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ डील्स आणि विविध श्रेणींमधील गाड्यांची उपलब्धता. येथे सामान्य स्कूटर्स ₹२५,००० ते ₹४५,००० च्या रेंजमध्ये सहज मिळतात, तर चांगल्या कंडिशनमधील १०० ते १२५ सीसीच्या बाईक्स ₹२०,००० ते ₹३५,००० च्या दरम्यान उपलब्ध होतात. जर तुम्हाला प्रीमियम या स्पोर्ट्स बाईक हवी असेल, तर तिची किंमत गाडीचे मॉडेल, वर्ष आणि धावलेले किलोमीटर यावर अवलंबून असते.

घ्यावयाची खबरदारी आणि काळजी

या मार्केटमध्ये फिरताना ग्राहकांनी काही तांत्रिक गोष्टींची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. जुनी गाडी खरेदी करताना केवळ बाह्य रंगरूपावर न जाता इंजिनची कंडिशन, सस्पेन्शन, चेसिस नंबर आणि टायर्सची तपासणी करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऑथेंटिक आरसी बुक, इन्शुरन्स आणि पीयूसी या कागदपत्रांची अचूक पडताळणी केल्याशिवाय कोणताही व्यवहार करू नये. नाना पेठमधील अनेक अनुभवी डीलर्स ग्राहकांना कायदेशीर आरसी ट्रान्सफर करून देण्याची पूर्ण जबाबदारी घेतात, ज्यामुळे ग्राहकांचा त्रास वाचतो.

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त्यामुळे जर तुम्ही पुण्यात असाल आणि तुमच्या बजेटमध्ये फिट बसणारी, उत्तम परफॉर्मन्स देणारी दुचाकी शोधत असाल, तर नाना पेठचे हे ऑटोमोबाईल मार्केट तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. येथे येऊन योग्य घासाघीस केल्यास एका चांगल्या मेकॅनिकल कंडिशनमधील गाडी अत्यंत फायदेशीर दरात तुमच्या घरी येऊ शकते.

Web Title: Pune second hand bike market nana peth

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Published On: Jun 23, 2026 | 04:50 PM

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