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भारतीय कार बाजारातील ‘इमोशनल गेम’! भारतीयांसाठी कार म्हणजे केवळ प्रवास की स्टेटस?

Updated On: Jun 23, 2026 | 02:56 PM IST
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सारांश

भारतात कार खरेदी हा केवळ तांत्रिक निर्णय नसून सुरक्षा, राष्ट्रीय अभिमान, प्रगती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांसारख्या मानवी भावनांशी जोडलेला एक तीव्र भावनिक सोहळा आहे. म्हणूनच, कार कंपन्या शोरूममध्ये केवळ इंजिन किंवा मशीन विकत नसून, ग्राहकांच्या अपेक्षा ओळखून वाहने विकतात.

भारतीय कार बाजारातील ‘इमोशनल गेम’! भारतीयांसाठी कार म्हणजे केवळ प्रवास की स्टेटस?
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विस्तार

भारतात कार खरेदी करणे हा केवळ एक आर्थिक किंवा तांत्रिक निर्णय नाही, तर तो एक भावनिक आणि सोहळा आहेम्हणायला हरकत नाही.. मायलेज, इंजिन क्षमता आणि किंमत या गोष्टी वरवर महत्त्वाच्या वाटत असल्या, तरी पडद्यामागे एक वेगळंच ग्राहक मानसशास्त्र काम करत असतं. भारतीय बाजारपेठेत कार कंपन्या फक्त ‘मशीन’ विकत नाहीत, तर त्या मानवी भावना, आकांक्षा आणि सुरक्षिततेचा भरवसा विकतात.

१. मारुती सुझुकी: निश्चितताआणि मानसिक शांतता

भारतातील सर्वात मोठ्या कार कंपनीचे यश तिच्या तंत्रज्ञानापेक्षा लोकांच्या मानसिकतेवर जास्त अवलंबून आहे. मारुती सुझुकी गाडीपेक्षा ‘मानसिक शांतता’ आणि विश्वासाचा वारसा विकते. “काहीही झाले तरी माझी गाडी सहज दुरुस्त होईल आणि पुन्हा चांगल्या किमतीत विकली जाईल” ही ग्राहकाची भावना रिस्क कमी करते.

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२. टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा: अभिमानआणि राष्ट्रवाद

गेल्या काही वर्षांत टाटा मोटर्सने आपल्या गाड्यांमधून ‘सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय अभिमान’ विकायला सुरुवात केली आहे. ५-स्टार सेफ्टी रेटिंगच्या जोरावर ग्राहकाला “मी माझ्या कुटुंबाचे रक्षण करत आहे” हे भावनिक समाधान मिळतो. दुसरीकडे, महिंद्रा त्यांच्या थार किंवा स्कॉर्पिओ सारख्या गाड्यांमधून पावर आणि स्टेटस विकते. महिंद्राची कार घेणारा व्यक्ती केवळ प्रवास करत नाही, तर तो रस्त्यावर आपली सत्ता दाखवू इच्छितो.

३. ह्युंडाई आणि किया: प्रगती आणि आधुनिकता

मध्यमवर्गासाठी ह्युंडाई किंवा किया ही ब्रँड्स ‘जीवनमानातील प्रगती’ दर्शवतात. पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान देऊन या कंपन्या ग्राहकाला आधुनिक आणि यशस्वी असल्याचा फिल देतात. टोयोटासारखा ब्रँड तर पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेचे प्रतीक बनला आहे.

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४. मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यू: यशाची पावती आणि थरार

लक्झरी सेगमेंटमध्ये कार खरेदी केवळ प्रवासासाठी नसते, तर ती एका विशिष्ट जीवनशैलीची घोषणा असते. मर्सिडीज-बेंझ ग्राहकाला ‘प्रतिष्ठा, आदर’ विकते. ही कार समाजाला “मी आयुष्यात यशाच्या शिखरावर पोहोचलो आहे” हा राजेशाही थाट दाखवून देते.

याउलट, BMW चे मानसशास्त्र ‘परफॉर्मन्स, नियंत्रण आणि आक्रमक यश’ यावर चालते. स्वतः गाडी चालवण्याचा थरार अनुभवणाऱ्या वर्गाला ती आकर्षित करते. थोडक्यात, मारुती सुझुकी जिथे ‘बजेट’ विकते, तिथे मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यू हे ब्रँड्स उच्च सामाजिक स्थान, स्टेटस यांची विक्री करतात.

कार खरेदी करताना भारतीय ग्राहक ‘स्टेटस’, ‘सुरक्षितता’ आणि ‘पैसा वसूल’ वृत्ती या तीन मुख्य गोष्टींचा शोध घेत असतो. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतातील ऑटोमोटिव्ह उद्योग हा लोखंड आणि इंजिनचा व्यवसाय नसून तो मानवी आकांक्षांचा आरसा आहे. कारच्या बोनेटवर असणारा लोगो हा चालवणाऱ्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची, त्याच्या गरजांची आणि त्याच्या यशाची पावती असतो. कंपन्यांना हे मानसशास्त्र अचूक समजले आहे; म्हणूनच त्या शोरूममध्ये केवळ कार नाही, तर ग्राहकांची ‘स्वप्न’ आणि त्याची ‘ओळख’ विकत असतात.

Web Title: Psychology behind car purchasing of indian customers auto news

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Published On: Jun 23, 2026 | 02:56 PM

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