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Beed Crime: लग्नात मानपान कमी, ‘स्कॉर्पिओ’साठी 10 लाखांची मागणी; विवाहितेचा अमानुष छळ

Updated On: Jul 02, 2026 | 01:17 PM IST
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सारांश

बीडच्या परळीत लग्नात योग्य मानपान न केल्याचा ठपका ठेवत विवाहितेकडे माहेरहून स्कॉर्पिओ गाडी खरेदीसाठी 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. मागणी पूर्ण न झाल्याने तिचा शारीरिक व मानसिक छळ करून मारहाण करण्यात आली. पीडितेच्या तक्रारीवरून पतीसह सासरच्या सहा जणांविरुद्ध परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • लग्नातील मानपानाचे कारण देत विवाहितेकडे स्कॉर्पिओसाठी 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली.
  • मागणी पूर्ण न झाल्याने विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करून मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप.
  • पीडितेच्या तक्रारीवरून पतीसह सासू, सासरे, नणंद, नंदावा आणि सवतीवर गुन्हा दाखल.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नात मानपानात कमी आणि माहेरहून ‘स्कॉर्पिओ’ (Scorpio) गाडी आणण्यासाठी एका विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर माहेरच्या लोकांनी पैसे देण्यास नकार दिल्याने विवाहितेला मारहाण करत जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. अखेर या त्रासाला कंटाळून पीडित विवाहितेने पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील पीडित विवाहितेची नाव पूनम आडे असे आहे. पूनमचे विवाह वंजारवाडी (ता. सोनपेठ) येथील बालाजी आडे याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसातच सासरच्या मंडळींनी लग्नातील मानपानाचे कारण पुढे करत छळ करण्यास सुरुवात केली. सासरच्या लोकांनी पूनम यांच्याकडे माहेरून ‘स्कॉर्पिओ’ गाडी खरेदी करण्यासाठी तब्बल 10 लाख रुपयांची मागणी केली. त्यांनतर आरोपींनी विवाहितेला शिवीगाळ करत अमानुषपणे लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.

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गुन्हा दाखल

पूनम या छळाला कंटाळली आणि अखेर तिने पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात [पीडितेच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी तिचे पती आणि सासरच्या 6 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पती बालाजी मोतीराम आडे, सासू शेषाबाई मोतीराम आडे, सासरे मोतीराम आडे,नणंद शांता बालू जाधव, नंदावा बालू शंकर जाधव आणि सवत मनीषा बालाजी आडे(सर्व राहणार वंजारवाडी, ता.सोनपेठ) यांच्याविरुद्ध बीएनएसच्या विविध कलमान्वये परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.

विलास घुले हत्या प्रकरणात कुटुंबीयांचे पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन; पोलिसांचे कारवाईचे आश्वासन

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील टाकळी येथील विलास घुले हत्या प्रकरण आता चांगलंच तापलं आहे. सर्व आरोपींवर तातडीने कारवाई करावी, या मागणीसाठी घुले कुटुंबीयांनी बुधवारी सकाळपासून पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन सुरू केलं. आंदोलनस्थळी गावकऱ्यांनीही ठिय्या देत कुटुंबाला पाठिंबा दिला. अखेर पोलिस अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.

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Frequently Asked Questions

  • Que: विवाहितेकडे किती रकमेची मागणी करण्यात आली होती?

    Ans: माहेरहून स्कॉर्पिओ गाडी घेण्यासाठी 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.

  • Que: या प्रकरणात किती जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे?

    Ans: पतीसह सासरच्या एकूण 6 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे?

    Ans: पीडितेच्या फिर्यादीवरून परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात बीएनएसच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे.

Web Title: Beed crime perceived lack of due respect at the wedding and a demand for 10 lakh for a scorpio car married woman subjected to brutal harassment

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Published On: Jul 02, 2026 | 01:17 PM

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