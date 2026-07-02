Beed Crime: लग्नात मानपान कमी, ‘स्कॉर्पिओ’साठी 10 लाखांची मागणी; विवाहितेचा अमानुष छळ

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील पीडित विवाहितेची नाव पूनम आडे असे आहे. पूनमचे विवाह वंजारवाडी (ता. सोनपेठ) येथील बालाजी आडे याच्याशी झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसातच सासरच्या मंडळींनी लग्नातील मानपानाचे कारण पुढे करत छळ करण्यास सुरुवात केली. सासरच्या लोकांनी पूनम यांच्याकडे माहेरून ‘स्कॉर्पिओ’ गाडी खरेदी करण्यासाठी तब्बल 10 लाख रुपयांची मागणी केली. त्यांनतर आरोपींनी विवाहितेला शिवीगाळ करत अमानुषपणे लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
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गुन्हा दाखल
पूनम या छळाला कंटाळली आणि अखेर तिने पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात [पीडितेच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी तिचे पती आणि सासरच्या 6 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पती बालाजी मोतीराम आडे, सासू शेषाबाई मोतीराम आडे, सासरे मोतीराम आडे,नणंद शांता बालू जाधव, नंदावा बालू शंकर जाधव आणि सवत मनीषा बालाजी आडे(सर्व राहणार वंजारवाडी, ता.सोनपेठ) यांच्याविरुद्ध बीएनएसच्या विविध कलमान्वये परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.
विलास घुले हत्या प्रकरणात कुटुंबीयांचे पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन; पोलिसांचे कारवाईचे आश्वासन
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील टाकळी येथील विलास घुले हत्या प्रकरण आता चांगलंच तापलं आहे. सर्व आरोपींवर तातडीने कारवाई करावी, या मागणीसाठी घुले कुटुंबीयांनी बुधवारी सकाळपासून पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन सुरू केलं. आंदोलनस्थळी गावकऱ्यांनीही ठिय्या देत कुटुंबाला पाठिंबा दिला. अखेर पोलिस अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं.
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Ans: माहेरहून स्कॉर्पिओ गाडी घेण्यासाठी 10 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
Ans: पतीसह सासरच्या एकूण 6 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Ans: पीडितेच्या फिर्यादीवरून परळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात बीएनएसच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे.