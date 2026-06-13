Nanded Crime: ‘सक्षम ताटे हत्याकांडाला नवं वळण! मृतदेहाशी लग्न करणारी आंचल सासर सोडून गेली; आई म्हणाली- आता मी एकटीच उरले

काय नेमकं प्रकरण?
सहा महिन्यांपूर्वी नांदेडमध्ये सक्षम ताटे याची गोळ्या झाडून आणि फरशीने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. आंचल मामीडवार हिच्यासोबत सक्षमचे प्रेमसंबंध होते. मात्र, जात वेगळी असल्यामुळे आंचलच्या कुटुंबीयांनी या नात्याला विरोध केला होता. त्यातूनच सक्षमची हत्या झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आंचलच्या कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा दाखल असून ते सध्या तुरुंगात आहेत.(Nanded Crime)
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ती माहेरी गेली मात्र परतली नाही
सक्षमच्या मृत्यूनंतर आंचलने त्याच्या मृतदेहाशी लग्न करत, “मी सक्षमच्या आई-वडिलांची मुलासारखी काळजी घेईन आणि सक्षमला न्याय मिळवून देईन,” अशी शपथ घेतली होती. काही महिने ती सक्षमच्या घरी राहत होती. मात्र, आजीची तब्येत बिघडल्याचे कारण सांगून ती माहेरी गेली आणि त्यानंतर परत आली नसल्याचे सक्षमच्या आईने सांगितले.
आता घरात मी एकटीच उरले
सक्षमच्या आई संगीता ताटे यांनी सांगितले की, “मुलाच्या मृत्यूनंतर माझे पती पूर्णपणे खचून गेले होते. काही दिवसांनी त्यांचंही निधन झालं. आता घरात मी एकटीच उरले आहे. मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठीच जगत आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारकडून मदत आणि नोकरीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. तसेच आरोपी जामिनावर बाहेर आल्यानंतर आपल्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ऑनर किलिंग आणि आंतरजातीय प्रेमसंबंधांवरील सामाजिक दबावाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. (Nanded Crime)
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