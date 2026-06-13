पिंपरी-चिंचवड पोलिसांची मोठी कारवाई, 15 शस्त्र परवाने रद्द; तब्बल 68 जणांचे अर्ज फेटाळले

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी शस्त्र परवान्यांबाबत कठोर भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. विविध कारणांमुळे १५ शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले असून, नवीन शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या ६८ जणांचे अर्जही नामंजूर करण्यात आले आहेत. पोलीस आयुक्तालयाकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत काही परवानाधारकांकडून शस्त्रांचा गैरवापर झाल्याचे तसेच त्यांच्याविरुद्ध विविध गुन्हे दाखल असल्याचे आढळून आले. यानंतर प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले. चौकशीअंती पाच परवानाधारकांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांचे शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, शस्त्र परवाना मंजूर झाल्यानंतरही विहित मुदतीत शस्त्र खरेदी न करणाऱ्या दोन परवानाधारकांचे परवाने रद्द करण्यात आले. तसेच वृद्धत्व किंवा मृत्यू झालेल्या आठ परवानाधारकांचे परवानेही रद्द करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एकूण १५ शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. दरम्यान, नवीन शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांचीही छाननी करण्यात आली. प्राथमिक चौकशीत अर्जदारांकडे शस्त्र परवाना देण्यासाठी आवश्यक व सबळ कारणे नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने ६८ जणांचे अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत.
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पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी भविष्यातही शस्त्र परवान्यांबाबत असेच कठोर धोरण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे शस्त्र परवान्यांच्या गैरवापरावर आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. मयूर काळूराम भोईर (वय 30 वर्षे, हिंजवडी, पुणे), सुभाष भिकाजी सपकाळ (वय 70 वर्षे, नवी सांगवी, पुणे), विजय नामदेव लांडे (वय 48 वर्षे, भोसरी, पुणे), साहिल राजेंद्र ढमाले (वय 32 वर्षे, देहूगाव, पुणे) आणि शांताराम दत्तात्रय चव्हाण (वय 71 वर्षे, आंबेगाव, पुणे) या व्यक्तींविरुद्ध शस्त्रांचा गैरवापर व इतर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल असल्याने चौकशीअंती त्यांचे शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.