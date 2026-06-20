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Siddharth Khirid : किती गोड! महिनाभरानंतर अभिनेत्याची पत्नीशी झाली भेट, या भावनिक क्षणांना पाहून चाहते भावुक

Updated On: Jun 20, 2026 | 06:38 PM IST
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सारांश

अभिनेता सिद्धार्थ खिरीड आणि त्यांची पत्नी डॉ. मैथिली यांच्या पुनर्भेटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. वाढदिवसानिमित्त कॅनडाहून भारतात परतलेल्या मैथिलीला पाहताच सिद्धार्थने विमानतळावर खास स्वागत केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • चाहत्यांना या भावनिक क्षणांनी भावुक केले.
  • हातातल्या बॅगी तिथेच सोडून धावत सिद्धार्थवर झेप घेते.
  • काहीच महिन्यांपूर्वी सिद्धार्थ आणि डॉ. मैथिलीचे लग्न झाले.
मालिका क्षेत्रात आपल्या दमदार अभिनयाने मालिकाप्रेमींची मन जिंकणाऱ्या अभिनेत्याचे मन मात्र काही काळापासून प्रतीक्षेत होते. अभिनेता सिद्धार्थ खिरीड गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या पत्नीची वाट पाहत होता. पण त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने पत्नी डॉ. मैथिलीने थेट भारताचे रस्ते गाठले आहेत. मैथिली नवऱ्याच्या वाढदिवसासाठी कॅनडातून थेट भारतात आली आहे. आपल्या जवळच्या व्यक्तीला फार काळ पाहिलं नाही आणि त्यात मनामध्ये जागी होणारी भेटीची ओढ आणि त्यानंतर होणारी भेट, हे गणितच फार वेगळं असतं. नेमका हाच अनुभव सिद्धार्थने त्याच्या सोशल मीडिया हँड्लच्या माध्यमातून चाहत्यांशी शेअर केले आहे. त्याच्या चाहत्यांना या भावनिक क्षणांनी भावुक केले आहे.

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शेअर केली पोस्ट!

शेअर केलेली पोस्ट मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील आहे. सिद्धार्थची पत्नी डॉ. मैथिली गेल्या महिन्याभरापासून कामानिमित्त कॅनडा येथे आहे. सिद्धार्थच्या वाढदिवसासाठी तिने खास भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. विमानतळावर सिद्धार्थ हातात गुलाबांचा गुच्छ घेऊन मैथिलीच्या स्वागतासाठी उभा आहे. मैथिली त्याला विमानतळावर उभा पाहते आणि हातातल्या बॅगी तिथेच सोडून धावत सिद्धार्थवर झेप घेते. त्याला गच्च मिठीत भरते. याक्षणी दोघेही भावुक दिसून आले. या भावनिक क्षणांनी त्या दोघांच्या चाहत्यांनाही भावनिक करून टाकले आहे.

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चाहत्यांनी केले कौतुक!

 

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A post shared by Siddharth Khirid (@siddharthkhirid)

मुळात, काहीच महिन्यांपूर्वी सिद्धार्थ आणि डॉ. मैथिलीचे लग्न झाले. दरम्यान, लग्नाच्या काही महिन्यातच सिद्धार्थने त्याच्या पत्नीला तिच्या स्वप्नांसाठी स्वतःपासून दूर सातासमुद्रापार जाण्याची परवानगी दिली. हे पाहून चाहत्यांनी त्या दोघांचे भरभरून कौतुक केले. एका नात्यात सामंजस्यपणा, समजूतदारपणा आणि एकमेकांच्या स्वप्नांसाठी आदर असला तर ते नाते किती खुलते, याचे उत्तर उदाहरण म्हणजे सिद्धार्थ आणि मैथिली आहे.

Web Title: Siddharth khirid shared a post from the airport he was waiting there to meet his wife after a month

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Published On: Jun 20, 2026 | 06:38 PM

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