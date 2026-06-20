Siddharth Khirid : किती गोड! महिनाभरानंतर अभिनेत्याची पत्नीशी झाली भेट, या भावनिक क्षणांना पाहून चाहते भावुक

शेअर केली पोस्ट!
शेअर केलेली पोस्ट मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील आहे. सिद्धार्थची पत्नी डॉ. मैथिली गेल्या महिन्याभरापासून कामानिमित्त कॅनडा येथे आहे. सिद्धार्थच्या वाढदिवसासाठी तिने खास भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. विमानतळावर सिद्धार्थ हातात गुलाबांचा गुच्छ घेऊन मैथिलीच्या स्वागतासाठी उभा आहे. मैथिली त्याला विमानतळावर उभा पाहते आणि हातातल्या बॅगी तिथेच सोडून धावत सिद्धार्थवर झेप घेते. त्याला गच्च मिठीत भरते. याक्षणी दोघेही भावुक दिसून आले. या भावनिक क्षणांनी त्या दोघांच्या चाहत्यांनाही भावनिक करून टाकले आहे.
चाहत्यांनी केले कौतुक!
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मुळात, काहीच महिन्यांपूर्वी सिद्धार्थ आणि डॉ. मैथिलीचे लग्न झाले. दरम्यान, लग्नाच्या काही महिन्यातच सिद्धार्थने त्याच्या पत्नीला तिच्या स्वप्नांसाठी स्वतःपासून दूर सातासमुद्रापार जाण्याची परवानगी दिली. हे पाहून चाहत्यांनी त्या दोघांचे भरभरून कौतुक केले. एका नात्यात सामंजस्यपणा, समजूतदारपणा आणि एकमेकांच्या स्वप्नांसाठी आदर असला तर ते नाते किती खुलते, याचे उत्तर उदाहरण म्हणजे सिद्धार्थ आणि मैथिली आहे.