Tumbadchi Manjula : बॉक्स ऑफिसवर फक्त मंजुळाची हवा! 15 दिवसांची कमाई बघाच, सिनेमा ठरला ब्लॉकबस्टर

उत्कंठावर्धक कथानक, हलकाफुलका विनोद, मधुर संगीत आणि कोकणातील निसर्गरम्य दृश्यांमुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. कुटुंबासह पाहण्यासारखा चित्रपट असल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत असून, काही प्रेक्षकांनी दुसऱ्यांदा थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहिल्याचेही सांगितले आहे.
चित्रपटाच्या यशाबद्दल झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसायप्रमुख तथा निर्माते बवेश जानवलेकर यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, २०२६ हे वर्ष झी स्टुडिओजसाठी उल्लेखनीय ठरत असून, याआधी प्रदर्शित झालेल्या ‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणताय सासूबाई’ आणि ‘सुपर डुपर’प्रमाणेच ‘तुंबाडची मंजुळा’लाही प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे.
त्यांच्या मते, या चित्रपटाचे यश केवळ कमाईच्या आकड्यांपुरते मर्यादित नाही. महिलांवरील अत्याचारासारख्या संवेदनशील सामाजिक विषयाला स्पर्श करत हा चित्रपट प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडतो. मनोरंजनासोबतच महत्त्वाचा संदेश देण्यात चित्रपट यशस्वी ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, अंशुमन विचारे, ओम भुतकर, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी यांच्यासह अनेक कलाकारांच्या प्रभावी अभिनयामुळे ‘तुंबाडची मंजुळा’ला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. दोन आठवड्यांत १५ कोटींचा टप्पा पार करत या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आपला ठसा उमटवला असून, पुढील काही दिवसांत त्याची कमाई आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.