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Cocktail 2 Box Office Collection : शाहिदने इतर सिनेमांची केली हवा टाईट! पहिल्याच दिवशी केली मोठी कमाई

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:44 PM IST
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सारांश

Cocktail 2 ने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात करत प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ट्रेड अंदाजानुसार चित्रपटाने भारतात सुमारे 13.50 कोटी रुपये नेट, तर परदेशात जवळपास 4 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • परदेशातील कमाई सुमारे 4 कोटी रुपये इतकी होती.
  • या आठवड्यात मोठ्या बॉलिवूड चित्रपटांची स्पर्धा नसल्यामुळे Cocktail 2 ला त्याचा फायदा होऊ शकतो.
  • चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या नव्या भागाकडे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
शाहिद कपूर, कृती सॅनॉन आणि रश्मिका मंदाना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘Cocktail 2’ या रोमँटिक ड्रामाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार सुरुवात केली आहे. दिग्दर्शक होमी अदजानिया यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळत असला, तरी कमाईच्या बाबतीत चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी चांगली कामगिरी केली आहे. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk च्या अंदाजानुसार, चित्रपटाने भारतात पहिल्या दिवशी सुमारे 13.50 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली. देशभरात 10,835 शोमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचा भारतातील ग्रॉस कलेक्शन 16.20 कोटी रुपये, तर परदेशातील कमाई सुमारे 4 कोटी रुपये इतकी होती. त्यामुळे पहिल्या दिवसाचे जागतिक कलेक्शन 20.20 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

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मात्र, निर्मात्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात 16.64 कोटी रुपये ग्रॉस आणि परदेशात 7.36 कोटी रुपये ग्रॉस अशी कमाई झाली असून, चित्रपटाने जगभरात तब्बल 24 कोटी रुपयांची ओपनिंग नोंदवली आहे.

आता चित्रपटाच्या पुढील प्रवासासाठी पहिला सोमवार महत्त्वाचा मानला जात आहे. विकेंडनंतरही प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कायम राहिल्यास चित्रपटाची कमाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या आठवड्यात मोठ्या बॉलिवूड चित्रपटांची स्पर्धा नसल्यामुळे Cocktail 2 ला त्याचा फायदा होऊ शकतो.

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‘Cocktail 2’ ची निर्मिती दिनेश विजन, लव्ह रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी केली असून, पटकथा तरुण जैन आणि लव्ह रंजन यांनी लिहिली आहे. हा चित्रपट २०१२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या गाजलेल्या ‘Cocktail’ चा सिक्वेल असून, मूळ चित्रपटात सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. १९ जून रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या नव्या भागाकडे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.

Web Title: Cocktail 2 box office opening collection in marathi

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Published On: Jun 20, 2026 | 03:44 PM

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