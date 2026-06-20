Cocktail 2 Box Office Collection : शाहिदने इतर सिनेमांची केली हवा टाईट! पहिल्याच दिवशी केली मोठी कमाई

मात्र, निर्मात्यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात 16.64 कोटी रुपये ग्रॉस आणि परदेशात 7.36 कोटी रुपये ग्रॉस अशी कमाई झाली असून, चित्रपटाने जगभरात तब्बल 24 कोटी रुपयांची ओपनिंग नोंदवली आहे.
आता चित्रपटाच्या पुढील प्रवासासाठी पहिला सोमवार महत्त्वाचा मानला जात आहे. विकेंडनंतरही प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कायम राहिल्यास चित्रपटाची कमाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या आठवड्यात मोठ्या बॉलिवूड चित्रपटांची स्पर्धा नसल्यामुळे Cocktail 2 ला त्याचा फायदा होऊ शकतो.
‘Cocktail 2’ ची निर्मिती दिनेश विजन, लव्ह रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी केली असून, पटकथा तरुण जैन आणि लव्ह रंजन यांनी लिहिली आहे. हा चित्रपट २०१२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या गाजलेल्या ‘Cocktail’ चा सिक्वेल असून, मूळ चित्रपटात सैफ अली खान, दीपिका पदुकोण आणि डायना पेंटी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. १९ जून रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या नव्या भागाकडे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.