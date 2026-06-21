Yogita Chavan : जिमपासून योगाकडे; योगिता चव्हाणने सांगितला तिच्या फिटनेसचा प्रवास

आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त अनेक कलाकारांनी योगाचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, सन मराठीवरील ‘तू अनोळखी तरी सोबती’ मालिकेतील अभिनेत्री योगिता चव्हाणनेही तिच्या फिटनेस प्रवासाबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले आहे. जिममधील व्यायामापासून योगाकडे वळल्यानंतर आपल्या आरोग्यात आणि जीवनशैलीत सकारात्मक बदल झाल्याचे तिने सांगितले. योगिता म्हणाली की, अभिनेत्री म्हणून स्वतःला तंदुरुस्त ठेवणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र कलाकारांचे कामाचे वेळापत्रक अनियमित असल्याने शूटिंग, प्रवास आणि वैयक्तिक आरोग्य यांचा समतोल राखणे सोपे नसते. सुरुवातीला ती जिमवर अधिक भर देत होती, पण कालांतराने योगाचे महत्त्व तिला अधिक चांगल्या प्रकारे समजले.
तिच्या मते, दिवसाची सुरुवात मलासनात बसून गरम पाणी पिणे, प्राणायाम करणे आणि काही सोप्या योगासनांचा सराव करण्याने होते. या सवयीमुळे दिवसभर ताजेतवाने वाटते आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. योग हा केवळ शारीरिक व्यायाम नसून शरीर, मन आणि आत्मा यांना एकत्र जोडणारी जीवनशैली असल्याचे ती मानते.
योगिताने तिच्या आरोग्याविषयीही एक महत्त्वाचा अनुभव शेअर केला. तिला थायरॉईडचा त्रास असून नियमित योगाभ्यासामुळे तो नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होत असल्याचे तिने सांगितले. योगामुळे शरीराची लवचिकता वाढते, मानसिक ताण कमी होतो आणि आत्मविश्वासातही भर पडते, असे तिचे मत आहे. ती पुढे म्हणाली की, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेकजण स्वतःसाठी वेळ काढू शकत नाहीत. मात्र दिवसातील काही मिनिटे जरी योगासाठी दिली, तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम संपूर्ण दिवस अनुभवायला मिळतात. औषधोपचार महत्त्वाचे असले तरी निरोगी राहण्यासाठी चांगल्या सवयी, नियमित व्यायाम आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली तितकीच गरजेची असल्याचे ती अधोरेखित करते. योगाच्या माध्यमातून माणूस स्वतःशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडला जातो आणि जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहायला शिकतो, असेही योगिताने सांगितले. तिच्या मते, योग कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीसाठी उपयुक्त आहे. कितीही व्यस्त दिनक्रम असला तरी आरोग्य, मानसिक शांतता आणि आनंदी आयुष्यासाठी दररोज काही मिनिटे योगाला दिली पाहिजेत. योगिताचा हा अनुभव केवळ फिटनेसपुरता मर्यादित नसून संतुलित आणि निरोगी जीवनशैलीचा संदेश देणारा आहे. नियमित योगाभ्यासामुळे शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबरच मानसिक स्थैर्य आणि सकारात्मक विचारसरणी विकसित होण्यास मदत होते, असा विश्वास तिने व्यक्त केला. आवश्यक असल्यास हा मजकूर एसईओ-अनुकूल मराठी न्यूज स्टाईलमध्ये किंवा ४००–५०० शब्दांच्या संक्षिप्त आवृत्तीतही तयार करून देऊ शकतो.