Rhea Kapoor : रिया कपूरच्या टीमशी संबंधित कोट्यावधींच्या दागिन्यांची चोरी; मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका प्रतिष्ठित फॅशन कार्यक्रमासाठी हे कानातले मुंबईतील दोन नामांकित ज्वेलर्सकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले होते. रिया कपूरची टीम २७ एप्रिल रोजी मुंबईहून दुबईमार्गे न्यूयॉर्कला रवाना झाली होती. २८ एप्रिल रोजी जॉन एफ. केनेडी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचल्यानंतर त्यांनी ‘द पिएर’ हॉटेलमध्ये मुक्काम केला.
हॉटेलमध्ये दागिन्यांचे बॉक्स उघडताना ते रिकामे असल्याचे सवलीन सिंग यांच्या लक्षात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चोरी झालेल्या दागिन्यांमध्ये मेहता ज्वेलर्सचे सुमारे ६६ लाख रुपयांचे पाचू जडित डायमंड-गोल्ड कानातले आणि गोयंका ज्वेलर्सचे सुमारे ६९ लाख रुपयांचे झांबियन एमराल्ड जडित गोल्ड बॉर्डर असलेले कानातले यांचा समावेश आहे.
मुंबईत परतल्यानंतर सवलीन सिंग यांनी सहार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ३०३(२) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, पोलिसांकडून या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
दरम्यान, या घटनेबाबत रिया कपूर किंवा कपूर कुटुंबीयांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. ‘क्रू’, ‘वीरे दी वेडिंग’ आणि ‘खूबसुरत’ यांसारख्या चित्रपटांची निर्माती असलेल्या रिया कपूरच्या टीमशी संबंधित या चोरीच्या घटनेमुळे मनोरंजन विश्वात चर्चांना उधाण आले आहे.