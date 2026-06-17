नवीन ASSOCHAM महाराष्ट्र राज्य परिषद कार्यकाळाची सुरुवात; HRAWI सोबत धोरणात्मक भागीदारी आणि विकासाचा अजेंडा

मुंबई, १७ जून २०२६: असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) यांनी आज २०२६-२७ या कार्यकाळासाठी नव्याने गठित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिषदेची पहिली व्यवस्थापन समिती बैठक आयोजित केली. या बैठकीत उद्योग क्षेत्रातील नेते, धोरणनिर्माते आणि विविध हितधारक सहभागी झाले होते. महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर, क्षेत्रनिहाय कृती आराखड्यांवर आणि आगामी वर्षासाठीच्या उद्योगविषयक अजेंड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ASSOCHAM महाराष्ट्र राज्य परिषद आणि हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) (HRAWI) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या भागीदारीद्वारे उद्योग प्रतिनिधित्व, धोरणात्मक पाठपुरावा, व्यवसाय सुलभता, क्षमता विकास, व्यवसाय वृद्धी आणि आर्थिक प्रगती या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याचा उद्देश आहे. या करारामुळे उद्योग आणि शासन यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत होईल तसेच क्षेत्रासमोरील आव्हाने आणि संधी यावर प्रभावीपणे काम करण्यासाठी एक सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध होईल.
या भागीदारीबाबत बोलताना मिलिंद हार्डीकर म्हणाले, “HRAWI सोबतचे हे सहकार्य उद्योग क्षेत्रातील मजबूत भागीदारी उभारण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. विविध क्षेत्रांना एका समान व्यासपीठावर आणून आम्ही धोरणात्मक संवाद, ज्ञानविनिमय, क्षमता विकास आणि शाश्वत आर्थिक प्रगतीसाठी अर्थपूर्ण संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.” बैठकीत प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांनी ‘जागतिक आव्हाने, चलन संकट आणि देशांतर्गत आर्थिक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय उद्योगाला दिशा’ या विषयावर प्रमुख भाषण दिले. त्यांनी बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थिती, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि चलनातील चढ-उतार यांच्यामध्ये भारतीय उद्योगांनी अधिक चपळ आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्याची गरज अधोरेखित केली.
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डॉ. अजित रानडे म्हणाले, “जागतिक अनिश्चिततेच्या या टप्प्यात भारत तुलनेने मजबूत स्थितीत आहे. बदलत्या आर्थिक आणि भू-राजकीय वास्तवाशी जुळवून घेणे आवश्यक असले तरी देशाची मजबूत अंतर्गत बाजारपेठ, डिजिटल परिवर्तनाची वाटचाल आणि सुधारणा प्रक्रियेतील सातत्य यामुळे दीर्घकालीन विकासासाठी भक्कम पाया तयार झाला आहे. आता उत्पादकता वाढविणे, स्पर्धात्मकता मजबूत करणे आणि भारतीय उद्योगांना नव्या जागतिक संधींसाठी सज्ज करणे हे महत्त्वाचे आहे.”
या प्रसंगी ASSOCHAM चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष तसेच Axis Bank चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी म्हणाले, “जागतिक अर्थव्यवस्था भू-राजकीय अनिश्चितता, पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि बाजारातील अस्थिरतेशी झुंज देत असताना भारताची लवचिकता आत्मविश्वास निर्माण करणारी आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी, सातत्यपूर्ण सार्वजनिक गुंतवणूक, वाढता GST महसूल आणि निर्यातीतील सकारात्मक वाढ ही आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायाची साक्ष देतात. वित्तीय सेवा, उत्पादन उद्योग आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यामध्ये महाराष्ट्राची अग्रणी भूमिका भारताच्या पुढील विकास टप्प्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ASSOCHAM उद्योग आणि शासन यांच्यातील सहकार्य अधिक दृढ करून स्पर्धात्मक, नवोन्मेषी आणि शाश्वत व्यवसाय परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.” महाराष्ट्राच्या आर्थिक महत्त्वावर प्रकाश टाकताना चौधरी यांनी नमूद केले की, वित्तीय सेवा, निर्यात आणि औद्योगिक उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून राज्य देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यातही आघाडीवर आहे.
नवीन राज्य परिषदेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना ASSOCHAM महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष आणि वेलस्पन समूहाचे संचालक (ग्रुप स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह्ज) मिलिंद हार्डीकर म्हणाले, “भारताच्या विकासकथेमध्ये महाराष्ट्राची भूमिका अधिकाधिक महत्त्वाची होत असताना या परिषदेचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे हा माझ्यासाठी सन्मान आहे. उद्योग संवाद, धोरणात्मक चर्चा आणि सामूहिक कृतीसाठी ही परिषद एक प्रभावी व्यासपीठ ठरेल. उद्योग क्षेत्राच्या प्राधान्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करणे, गुंतवणूक वाढविणे, MSME क्षेत्राला पाठबळ देणे, नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे आणि महाराष्ट्राला उद्योग व उत्पादन क्षेत्रातील अग्रगण्य केंद्र म्हणून अधिक बळकट करणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. ‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयपूर्तीसाठी आम्ही एकत्रितपणे कार्य करू.”
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बैठकीदरम्यान उत्पादन, रसायन उद्योग, करव्यवस्था, शाश्वत विकास, MSME वृद्धी आणि व्यवसाय सुलभता यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील प्राधान्यक्रम आणि वार्षिक कृती आराखड्यांवर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्राची औद्योगिक स्पर्धात्मकता वाढविणे, हितधारकांशी संवाद अधिक मजबूत करणे आणि राज्याच्या आर्थिक नेतृत्वाला चालना देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक शिफारसी निश्चित करणे यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत ASSOCHAM च्या राज्य विभाग प्रमुख परमिंदर कौर यांनी महासचिव सौरभ सान्याल यांच्या वतीने उपस्थितांचे स्वागत केले. त्यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या उद्दिष्टासाठी ASSOCHAM सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि धोरणनिर्माते यांच्यासोबत घनिष्ठ सहकार्य करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
बैठकीचा समारोप महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, तसेच राज्याला जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक, उत्पादन, सेवा आणि नवोन्मेषाचे केंद्र बनविण्यासाठी सदस्यांनी नव्याने वचनबद्धता व्यक्त करून झाला.