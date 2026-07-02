गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai-Pune Highway: जुना मुंबई-पुणे महामार्ग अंधारात! देहूरोड ते वडगाव फाट्यावरील बंद पथदिव्यांमुळे अपघाताचा धोका 

Updated On: Jul 02, 2026 | 04:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

पुरेशी प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध झाल्यास केवळ रस्ते वाहतूकच सुरक्षित होणार नाही, तर अंधाराचा फायदा घेऊन महामार्गालगत होणाऱ्या चोऱ्या, लूटमार आणि इतर अवैध कृत्यांनाही मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल.

Old Mumbai-Pune Highway, Defunct Streetlights, Dehu Road to Vadgaon Phata

Mumbai-Pune Highway: जुना मुंबई-पुणे महामार्ग अंधारात! देहूरोड ते वडगाव फाटा दरम्यान पथदिवे बंद; अपघाताचा धोका वाढला

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • देहू रोड ते वडगाव फाटा या दरम्यानच्या विस्तृत पट्ट्यात महामार्गावरील पथदिवे अनेक ठिकाणी पूर्णपणे बंद अवस्थेत
  • पथदिवे बंद असल्याने वाहनचालकांना केवळ स्वतःच्या वाहनांच्या मुख्य प्रकाशझोतावरच (हेडलाईट) चाचपडत वाहने चालवावी लागतात
  • पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच या महामार्गावरील सर्व पथदिव्यांची दुरुस्ती होणे अत्यंत गरजेचे
Mumbai-Pune Highway: राज्यातील सर्वाधिक गजबजलेल्या आणि वर्दळीच्या रस्त्यांपैकी एक असलेल्या जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर सध्या प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. देहू रोड ते वडगाव फाटा या दरम्यानच्या विस्तृत पट्ट्यात महामार्गावरील पथदिवे अनेक ठिकाणी पूर्णपणे बंद अवस्थेत असल्याने हा संपूर्ण परिसर रात्रीच्या वेळी अंधाराच्या साम्राज्यात बुडून जात आहे. यामुळे वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, प्रशासनाच्या या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे येथे मोठा अपघात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

या महामार्गावरून दररोज सुमारे हजारो प्रवासी, अवजड व्यावसायिक वाहने आणि स्थानिक नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सुरू असते. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, रात्रीच्या वेळी पडणारे धुके आणि मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावरील दृश्यमानता (विझिबिलिटी) कमालीची कमी होते. त्यातच पथदिवे बंद असल्याने वाहनचालकांना केवळ स्वतःच्या वाहनांच्या मुख्य प्रकाशझोतावरच (हेडलाईट) चाचपडत वाहने चालवावी लागत आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत असून, जराशी नजर सुटल्यास भीषण अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे.

‘राऊतांना उद्धव ठाकरेंनी इतकं झापलं की, फक्त मारायचं बाकी होतं’; बच्चू कडू यांचा खळबळजनक दावा

रहिवासी वस्त्या आणि शैक्षणिक संस्था परिसरामध्ये अंधार

स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महामार्गावरील पथदिवे काही दिवसांपासून नव्हे, तर चक्क वर्षानुवर्षे बंद आहेत. काही मोजक्या ठिकाणी दिवे सुरू असले तरी त्यांची प्रकाश योजना अत्यंत अपुरी आणि मंद आहे. विशेष म्हणजे, या महामार्गाच्या दुतर्फा अनेक मोठ्या रहिवासी वस्त्या, नामांकित शैक्षणिक संस्था आणि महत्त्वाची धार्मिक स्थळे आहेत. दररोज हजारो विद्यार्थी, कुटुंबे आणि भाविक या मार्गावरून ये-जा करतात. असे असतानाही, “हे पथदिवे वारंवार बंद का राहतात? आणि त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी कोणाची?” असे संतप्त प्रश्न आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव; पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना हरताळ

वास्तविक पाहता, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच या महामार्गावरील सर्व पथदिव्यांची दुरुस्ती होणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित रस्ते विकास विभाग यांच्यातील परस्पर समन्वयाच्या अभावामुळे हा प्रश्न तसाच रेंगाळत राहिला आहे. शासकीय विभागांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे रात्रीच्या वेळी या प्रमुख महामार्गावरून प्रवास करणे आता अत्यंत धोकादायक आणि जीवघेणे बनले आहे.

अवैध कृत्यांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजनांची मागणी

पुरेशी प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध झाल्यास केवळ रस्ते वाहतूकच सुरक्षित होणार नाही, तर अंधाराचा फायदा घेऊन महामार्गालगत होणाऱ्या चोऱ्या, लूटमार आणि इतर अवैध कृत्यांनाही मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल. नागरिकांना सुरक्षित आणि प्रकाशमय रस्ता उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि रस्ते विभागाने तातडीने समन्वय साधून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी आग्रही मागणी चाकण आणि तळेगाव परिसरातील नागरिकांकडून केली जात आहे.

 

Web Title: Old mumbai pune highway darkness dehu road vadgaon phata streetlights

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 04:45 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bones Health: फक्त कॅल्शियमची कमतरता नव्हे, ‘या’ रोजच्या सवयीही हाडांना करतात कमकुवत

Bones Health: फक्त कॅल्शियमची कमतरता नव्हे, ‘या’ रोजच्या सवयीही हाडांना करतात कमकुवत

Jul 02, 2026 | 05:20 PM
पूनम निघाली चंदन…! ‘आज नको ना…’ म्हणत 3 वर्ष संबंध टाळत राहिली; दाढी करताना उघड झाले रहस्य, वादाचा झाला रक्तरंजित शेवट

पूनम निघाली चंदन…! ‘आज नको ना…’ म्हणत 3 वर्ष संबंध टाळत राहिली; दाढी करताना उघड झाले रहस्य, वादाचा झाला रक्तरंजित शेवट

Jul 02, 2026 | 05:13 PM
Post Office News: आता पोस्ट ऑफिस थेट आपल्या दारी! पुण्यात फोन आणि व्हॉट्सॲपवर सुरू झाली पार्सल पिक-अप सेवा

Post Office News: आता पोस्ट ऑफिस थेट आपल्या दारी! पुण्यात फोन आणि व्हॉट्सॲपवर सुरू झाली पार्सल पिक-अप सेवा

Jul 02, 2026 | 05:10 PM
Khamenei Funeral : ‘रक्ताचा बदला घेऊ’, खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारापूर्वी इराणचा कडक इशारा; अमेरिकेसोबतची चर्चा पुन्हा रखडली?

Khamenei Funeral : ‘रक्ताचा बदला घेऊ’, खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारापूर्वी इराणचा कडक इशारा; अमेरिकेसोबतची चर्चा पुन्हा रखडली?

Jul 02, 2026 | 05:09 PM
‘आष्टीचा जब्या’ आणि ‘मन्या म्हणत विलास घुले हत्या प्रकरणावरून नवनाथ वाघमारे यांचा जरांगे पाटील, सुरेश धस यांच्यावर हल्लाबोल

‘आष्टीचा जब्या’ आणि ‘मन्या म्हणत विलास घुले हत्या प्रकरणावरून नवनाथ वाघमारे यांचा जरांगे पाटील, सुरेश धस यांच्यावर हल्लाबोल

Jul 02, 2026 | 05:07 PM
श्रीराम फायनान्सने मुदत ठेवींचे व्याजदर वाढवले! आता गुंतवणुकीवर मिळणार ७.५०% पर्यंत व्याज; जाणून घ्या नवे दर

श्रीराम फायनान्सने मुदत ठेवींचे व्याजदर वाढवले! आता गुंतवणुकीवर मिळणार ७.५०% पर्यंत व्याज; जाणून घ्या नवे दर

Jul 02, 2026 | 05:05 PM
India Japan Summit: ‘धाकटी बहीण’ म्हणत मोदींनी जिंकले सनाए ताकाइची यांचे मन; संरक्षण, फार्मा आणि तंत्रज्ञानात मोठी भागीदारी

India Japan Summit: ‘धाकटी बहीण’ म्हणत मोदींनी जिंकले सनाए ताकाइची यांचे मन; संरक्षण, फार्मा आणि तंत्रज्ञानात मोठी भागीदारी

Jul 02, 2026 | 05:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा