Allu Arjun : अल्लू अर्जुनच्या अडचीण पुन्हा वाढ! कोर्टाने बजावली समन्स, ‘आरोपी क्रमांक 11’ दिले नाव

हैदराबादमधील संध्या थिएटर चेंगराचेंगरी प्रकरणात तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत. या प्रकरणी हैदराबादच्या नामपल्ली न्यायालयाने अल्लू अर्जुन यांना समन्स बजावून २२ जून रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या सुनावणीसाठी त्यांच्यासह इतर १९ आरोपींनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
तपासादरम्यान चिक्कडपल्ली पोलिसांनी अल्लू अर्जुन यांना या प्रकरणात आरोपी क्रमांक ११ (A11) म्हणून नमूद केले आहे. तर संध्या थिएटरच्या व्यवस्थापनाला आरोपी क्रमांक १ ते १० (A1–A10) म्हणून दाखल करण्यात आले आहे. ‘पुष्पा 2’च्या प्रीमियरदरम्यान झालेल्या दुर्घटनेनंतर दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रानुसार गर्दी नियंत्रणात झालेल्या कथित निष्काळजीपणाची चौकशी सुरू आहे.
४ डिसेंबर २०२४ रोजी ‘पुष्पा 2: द रूल’च्या प्रीमियर शोवेळी हैदराबादमधील संध्या थिएटरमध्ये मोठी चेंगराचेंगरी झाली होती. अल्लू अर्जुन थिएटरमध्ये पोहोचताच त्यांना पाहण्यासाठी हजारो चाहते एकत्र जमल्याने प्रचंड गर्दी झाली आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. या दुर्घटनेत ३५ वर्षीय रेवती यांचा गुदमरल्याने मृत्यू झाला, तर त्यांचा लहानग्याला गंभीर जखमी झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, अभिनेता येणार असल्याची पूर्वकल्पना ना थिएटर व्यवस्थापनाने दिली होती, ना संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकृत माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी अल्लू अर्जुन, त्यांच्या सुरक्षा पथकातील सदस्य आणि संध्या थिएटर व्यवस्थापनाविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील विविध कलमांखाली निष्काळजीपणा आणि अपुऱ्या गर्दी व्यवस्थापनाचे आरोप ठेवून गुन्हा नोंदवला.
१३ डिसेंबर २०२४ रोजी या प्रकरणात अल्लू अर्जुन यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र त्याच दिवशी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. नंतर हैदराबाद पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रातही त्यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले. या घटनेनंतर अल्लू अर्जुन यांनी रेवती यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदतीची घोषणाही केली होती.
दरम्यान, कामाच्या आघाडीवर अल्लू अर्जुन लवकरच दिग्दर्शक अॅटली यांच्या ‘राका’ या चित्रपटात झळकणार आहेत. या चित्रपटात दीपिका पदुकोण मुख्य भूमिकेत दिसणार असून रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकूर आणि जान्हवी कपूर यांच्या सहभागाबाबतही चर्चा आहे. मात्र निर्मात्यांकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.