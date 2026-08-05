Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

बीडमध्ये विलास घुले हत्याकांडाचे प्रकरण पुन्हा तापले आहे. खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ बजरंग सोनवणे यांच्यावर घुले कुटुंबाने गंभीर आरोप करत त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घुले कुटुंबाने आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “माझ्या मुलाला न्याय द्या, सौरभ बजरंग सोनवणे यांना अटक करा; अन्यथा आम्ही इथेच आत्महत्या करू,” असा टोकाचा इशारा मयत विलास घुले यांच्या आई आणि भावाने दिला आहे.
बीडमध्ये विलास घुले हत्याकांडाचे प्रकरण पुन्हा तापले आहे. खासदार बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरभ बजरंग सोनवणे यांच्यावर घुले कुटुंबाने गंभीर आरोप करत त्यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घुले कुटुंबाने आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “माझ्या मुलाला न्याय द्या, सौरभ बजरंग सोनवणे यांना अटक करा; अन्यथा आम्ही इथेच आत्महत्या करू,” असा टोकाचा इशारा मयत विलास घुले यांच्या आई आणि भावाने दिला आहे.