AA23 Allu Arjun: अल्लू अर्जुन-लोकेश कनगराज जोडीचा धमाका! ‘AA23’ मध्ये पाहायला मिळणार आजवरचा सर्वात हटके लूक; सूत्रांचा खुलासा

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आता दिग्दर्शक लोकेश कनगराज यांच्यासोबत येणाऱ्या त्याच्या बहुचर्चित AA23 या ( AA23 Allu Arjun ) चित्रपटाबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशातच चित्रपटाशी संबंधित एका जवळच्या सूत्राने खुलासा केला आहे की, AA23 मध्ये अल्लू अर्जुन आजवर कधीही न पाहिलेल्या पूर्णपणे नव्या लूकमध्ये दिसणार आहे. हा लूक केवळ त्याच्या आधीच्या सर्व पात्रांपेक्षा वेगळाच नसेल, तर चित्रपटातील व्यक्तिरेखा आणि निर्मात्यांच्या दृष्टीकोनालाही तितक्याच प्रभावीपणे साकारेल.
सूत्राने सांगितले, “लोकेश कनगराज यांच्या AA23 मध्ये अल्लू अर्जुनचा लूक पूर्णपणे वेगळा आणि युनिक असणार आहे. या लूकसाठी अल्लू अर्जुन आणि लोकेश यांनी बराच काळ संशोधन केले आणि विविध प्रयोग केले आहेत. आपल्या पात्रांना अत्यंत वास्तववादी पद्धतीने साकारण्यासाठी दोघेही ओळखले जातात. प्रेक्षकांनी अल्लू अर्जुनला यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या स्वरूपात सादर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्याचबरोबर हा लूक पात्राची ओळखही प्रभावीपणे मांडेल. AA23मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करणार असून, हा लूक आयकॉनिक ठरण्याची पूर्ण शक्यता आहे.”
अल्लू अर्जुन नेहमीच आपल्या भूमिकांमध्ये पूर्णपणे समरस होण्यासाठी ओळखला जातो. आर्या, पुष्पा किंवा राका असो, त्याने प्रत्येक पात्र अत्यंत समर्पणाने साकारले आहे. दुसरीकडे, लोकेश कनगराज हेही त्यांच्या चित्रपटांतील पात्रांच्या वेगळ्या स्टायलिंगसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे या दोघांची जोडी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण करत आहे आणि अल्लू अर्जुनचा हा नवा अवतार पाहण्यासाठी सर्वजण आतुर झाले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत अल्लू अर्जुनने सलग अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. नुकतीच दिग्दर्शक अॅटली यांच्या राका या चित्रपटाची घोषणा होताच देशभरात मोठी चर्चा रंगली होती. केवळ त्याचा नव्या लूकचा पोस्टर समोर आला होता, पण त्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आणि तो आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कॅरेक्टर रिव्हील्सपैकी एक ठरला. आता प्रेक्षक पुन्हा एकदा त्याला मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी आतुर झाले आहेत. त्याच्याकडे पुष्पा 3: द रॅम्पेजसह अनेक मोठे आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपटही आहेत.
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