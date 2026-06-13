Kriti Sanon : एक नाही, दोन नाही… तब्बल चार! अभिनेत्रीने विकले मुंबईतील घरं; ‘नफाच नफा’, इतका की विश्वास बसणार नाही

‘या’ काळात सॅनॉन कुटुंबीयांनी घेतले होते Flats!
स्क्वेअर यार्ड्सने पाहिलेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार, गीता सॅनॉन यांनी जुलै 2013 मध्ये दोन मोठे फ्लॅट्स एकूण 1.40 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. तर क्रिती सॅनॉन आणि नुपूर सॅनॉन यांनी जून 2017 मध्ये दोन फ्लॅट्स 2.90 कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. अशाप्रकारे चारही फ्लॅट्ससाठी सॅनॉन कुटुंबीयांनी एकूण 4.31 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
मिळाला इतका नफा!
अंधेरी पश्चिम येथील हे चारही फ्लॅट्स एकूण 8.90 कोटी रुपयांना विकण्यात आले. सुरुवातीला 4.31 कोटी रुपयांना खरेदी केलेल्या या मालमत्तेच्या विक्रीतून सॅनॉन कुटुंबीयांना सुमारे 4.6 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. म्हणजेच 9 ते 13 वर्षांच्या कालावधीत या गुंतवणुकीवर जवळपास 107 टक्के परतावा मिळाला आहे.
Kriti Sanon चा नवा सिनेमा ‘Cocktail 2’
क्रिती सॅनॉन सध्या तिचा आगामी सिनेमा ‘कॉकटेल 2’ च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्थ आहे. कॉकटेल सिक्वेलमधील हा दुसरा भाग आहे. या सिनेमात Love Triangle दाखवण्यात आले असून, अभिनेत्री क्रिती सॅनॉनसह रश्मीका मंदाना तसेच मुख्य भूमिकेमध्ये शाहिद कपूर झळकणार आहे. सिनेमा 19 जून रोजी भारतात सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.