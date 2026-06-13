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Kriti Sanon : एक नाही, दोन नाही… तब्बल चार! अभिनेत्रीने विकले मुंबईतील घरं; ‘नफाच नफा’, इतका की विश्वास बसणार नाही

Updated On: Jun 13, 2026 | 06:14 PM IST
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सारांश

Kriti Sanon : अभिनेत्री Kriti Sanon आणि तिच्या कुटुंबीयांनी मुंबईतील अंधेरी परिसरातील चार फ्लॅट्स विकून मोठा आर्थिक फायदा मिळवला आहे. या मालमत्तांसाठी त्यांनी एकूण 4.31 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. गीता सॅनॉन यांनी 2013 मध्ये तर क्रिती आणि नुपूर सॅनॉन यांनी 2017 मध्ये हे फ्लॅट्स खरेदी केले होते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • मालमत्तेला सेल केल्यामुळे त्यांना चांगलीच किंमत मिळाली आहे.
  • 4.31 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
  • 9 ते 13 वर्षांच्या कालावधीत या गुंतवणुकीवर जवळपास 107 टक्के परतावा मिळाला आहे.
अभिनेत्री क्रिती सॅनॉन आणि तिच्या कुटुंबीयांनी नुकतीच एक मोठी डील केली आहे. बॉलीवूडचा सुप्रसिद्ध कास्टिंग डिरेक्टर मुकेश छाबराने क्रिती तसेच तिच्या कुटुंबीयांबरोबर डील केली आहे. यामध्ये क्रितीने अंधेरीतील 4 Flats मुकेशला कायदेशीररित्या विकले आहेत. हे 4 Flats क्रिती सॅनॉन, नुपूर सॅनॉन तसेच त्यांची आई गीता सॅनॉन यांची खाजगी मालमत्ता होती. तिघांच्या एकत्र संमतीने ही मालमत्ता विकण्यात आली आहे. सगळ्यात विशेष गोष्ट म्हणजे एकेकाळी या चारही मालमत्तेला आपल्या नाव करून घेण्यासाठी त्यांना 4.31 कोटी रक्कमेची भरपाई करावी लागली होती. अनेक वर्षांनी या मालमत्तेला सेल केल्यामुळे त्यांना चांगलीच किंमत मिळाली आहे. मोठा नफा झाला आहे.

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‘या’ काळात सॅनॉन कुटुंबीयांनी घेतले होते Flats!

स्क्वेअर यार्ड्सने पाहिलेल्या मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रांनुसार, गीता सॅनॉन यांनी जुलै 2013 मध्ये दोन मोठे फ्लॅट्स एकूण 1.40 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. तर क्रिती सॅनॉन आणि नुपूर सॅनॉन यांनी जून 2017 मध्ये दोन फ्लॅट्स 2.90 कोटी रुपयांना विकत घेतले होते. अशाप्रकारे चारही फ्लॅट्ससाठी सॅनॉन कुटुंबीयांनी एकूण 4.31 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.

मिळाला इतका नफा!

अंधेरी पश्चिम येथील हे चारही फ्लॅट्स एकूण 8.90 कोटी रुपयांना विकण्यात आले. सुरुवातीला 4.31 कोटी रुपयांना खरेदी केलेल्या या मालमत्तेच्या विक्रीतून सॅनॉन कुटुंबीयांना सुमारे 4.6 कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. म्हणजेच 9 ते 13 वर्षांच्या कालावधीत या गुंतवणुकीवर जवळपास 107 टक्के परतावा मिळाला आहे.

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Kriti Sanon चा नवा सिनेमा ‘Cocktail 2’

क्रिती सॅनॉन सध्या तिचा आगामी सिनेमा ‘कॉकटेल 2’ च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्थ आहे. कॉकटेल सिक्वेलमधील हा दुसरा भाग आहे. या सिनेमात Love Triangle दाखवण्यात आले असून, अभिनेत्री क्रिती सॅनॉनसह रश्मीका मंदाना तसेच मुख्य भूमिकेमध्ये शाहिद कपूर झळकणार आहे. सिनेमा 19 जून रोजी भारतात सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.

Web Title: Kriti sanon sold her four apartments in andheri mumbai

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Published On: Jun 13, 2026 | 06:14 PM

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