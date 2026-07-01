महागड्या पैठणी साडीवर शिवा ‘या’ डिझाईनचे सुंदर स्टायलिश ब्लाऊज, पारंपरिक साडीवरील मॉर्डन लुक

महाराष्ट्राचे महावस्त्र म्हणून ओळखली जाणारी पैठणी साडी केवळ भारतातच नाहीतर संपूर्ण जगभरात फेमस आहे. कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा सणांच्या दिवशी सर्वच महिला पैठणी साडी नेसण्यास प्राधान्य देतात. हातमागावरील पैठणी साडी खरेदी केल्यानंतर त्यावर कोणत्या डिझाईनचा ब्लाऊज शिवावा, असे प्रश्न मनात निर्माण होतात. ब्लाऊजवर हेवी आरी वर्क, पेंटिंग, स्टोन वर्क तर अनेक महिला जरदोसी वर्क करून घेतात. पण हेवी लुक असलेल्या साडीवर भरगच्च डिझाईन केलेला ब्लाऊज शिवून घेण्याऐवजी अतिशय मिनिमल डिझाईन असलेला ब्लाऊज शिवून घ्यावा. चला तर पाहुयात पैठणी साडीवरील स्टायलिश ब्लाऊज. (फोटो सौजन्य – pinterest)