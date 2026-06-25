टाटा मोटर्सच्या ५ ऐतिहासिक गाड्या; ज्यांनी भारतीयांना दिला ‘सुरक्षित आणि स्वदेशी’ प्रवासाचा अनुभव

भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगात 'टाटा मोटर्स' हे नाव देशाचा अभिमान आणि सुरक्षेचे सर्वात मोठे प्रतीक मानले जाते. 'मेक इन इंडिया' आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा खऱ्या अर्थाने पाया रचत टाटाने देशाला स्वतःच्या हक्काच्या गाड्या दिल्या. केवळ व्यावसायिक नफा न पाहता देशातील प्रत्येक वर्गाला परवडणारी आणि सुरक्षित वाहतूक मिळावी, हा रतन टाटा आणि कंपनीचा मुख्य ध्यास राहिला आहे. अगदी पहिल्या संपूर्ण स्वदेशी हॅचबॅकपासून ते देशातील पहिल्या ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवणाऱ्या वाहनांपर्यंत टाटाचा इतिहास क्रांतीने भरलेला आहे. भक्कम बिल्ड कॉलिटी, आधुनिक डिझाइन आणि ग्राहकांच्या अतूट विश्वासामुळे या ब्रँडने पिढ्यानपिढ्या भारतीय बाजारपेठेवर आपले नाव कोरले आहे. अशाच काही ऐतिहासिक, लोकप्रिय आणि भारतीय जनमानसात अजरामर ठरलेल्या ५ लेजंडरी टाटा गाड्यांचा रंजक प्रवास आपण खाली पाहणार आहोत.