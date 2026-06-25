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टाटा मोटर्सच्या ५ ऐतिहासिक गाड्या; ज्यांनी भारतीयांना दिला ‘सुरक्षित आणि स्वदेशी’ प्रवासाचा अनुभव

भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगात 'टाटा मोटर्स' हे नाव देशाचा अभिमान आणि सुरक्षेचे सर्वात मोठे प्रतीक मानले जाते. 'मेक इन इंडिया' आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा खऱ्या अर्थाने पाया रचत टाटाने देशाला स्वतःच्या हक्काच्या गाड्या दिल्या. केवळ व्यावसायिक नफा न पाहता देशातील प्रत्येक वर्गाला परवडणारी आणि सुरक्षित वाहतूक मिळावी, हा रतन टाटा आणि कंपनीचा मुख्य ध्यास राहिला आहे. अगदी पहिल्या संपूर्ण स्वदेशी हॅचबॅकपासून ते देशातील पहिल्या ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवणाऱ्या वाहनांपर्यंत टाटाचा इतिहास क्रांतीने भरलेला आहे. भक्कम बिल्ड कॉलिटी, आधुनिक डिझाइन आणि ग्राहकांच्या अतूट विश्वासामुळे या ब्रँडने पिढ्यानपिढ्या भारतीय बाजारपेठेवर आपले नाव कोरले आहे. अशाच काही ऐतिहासिक, लोकप्रिय आणि भारतीय जनमानसात अजरामर ठरलेल्या ५ लेजंडरी टाटा गाड्यांचा रंजक प्रवास आपण खाली पाहणार आहोत.

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:51 PM
टाटा मोटर्सच्या ५ ऐतिहासिक गाड्या; ज्यांनी भारतीयांना दिला ‘सुरक्षित आणि स्वदेशी’ प्रवासाचा अनुभव
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2 / 5 टाटा इंडिका (Tata Indica) १९९८ मध्ये लाँच झालेली टाटा इंडिका ही पूर्णपणे भारतात डिझाइन आणि उत्पादित केलेली देशातील पहिली 'स्वदेशी' हॅचबॅक कार मानली जाते.

टाटा इंडिका (Tata Indica) १९९८ मध्ये लाँच झालेली टाटा इंडिका ही पूर्णपणे भारतात डिझाइन आणि उत्पादित केलेली देशातील पहिली 'स्वदेशी' हॅचबॅक कार मानली जाते. "अफाट जागा आणि उत्तम मायलेज" देणाऱ्या या गाडीने बाजारात येताच मारुतीच्या मक्तेदारीला मोठे आव्हान दिले होते. सर्वसामान्य कुटुंबांपासून ते ट्रॅव्हल व्यवसायापर्यंत या कारने अनेक वर्षे भारतीय बाजारपेठेवर राज्य केले.

3 / 5 टाटा नॅनो (Tata Nano) रतन टाटा यांचे स्वप्न असणारी टाटा नॅनो ही जगातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून इतिहासात अजरामर झाली आहे. दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबांना सुरक्षित आणि परवडणारा चारचाकीचा पर्याय देणे हा या कारचा मुख्य उद्देश होता. जरी या गाडीला व्यावसायिक स्तरावर मोठे यश मिळाले नसले, तरी तिच्या कल्पक डिझाइनने जागतिक ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे लक्ष वेधून घेतले.

टाटा नॅनो (Tata Nano) रतन टाटा यांचे स्वप्न असणारी टाटा नॅनो ही जगातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून इतिहासात अजरामर झाली आहे. दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबांना सुरक्षित आणि परवडणारा चारचाकीचा पर्याय देणे हा या कारचा मुख्य उद्देश होता. जरी या गाडीला व्यावसायिक स्तरावर मोठे यश मिळाले नसले, तरी तिच्या कल्पक डिझाइनने जागतिक ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे लक्ष वेधून घेतले.

4 / 5 टाटा सफारी (Tata Safari) टाटा सफारी ही भारताची पहिली खऱ्या अर्थाने 'मेक इन इंडिया' असलेली आलिशान आणि पॉवरफुल ४x४ (4x4) एसयूव्ही आहे. आपल्या अवाढव्य आकार, 'रिक्लेम युवर लाईफ' ही आयकॉनिक जाहिरात आणि रस्त्यावरील दबदब्यामुळे ही गाडी अनेकांसाठी एक स्वप्न ठरली. भारतीय लष्करापासून ते बड्या राजकारण्यांपर्यंत सफारी ही रुबाबाचे आणि प्रतिष्ठेचे मोठे प्रतीक बनली.

टाटा सफारी (Tata Safari) टाटा सफारी ही भारताची पहिली खऱ्या अर्थाने 'मेक इन इंडिया' असलेली आलिशान आणि पॉवरफुल ४x४ (4x4) एसयूव्ही आहे. आपल्या अवाढव्य आकार, 'रिक्लेम युवर लाईफ' ही आयकॉनिक जाहिरात आणि रस्त्यावरील दबदब्यामुळे ही गाडी अनेकांसाठी एक स्वप्न ठरली. भारतीय लष्करापासून ते बड्या राजकारण्यांपर्यंत सफारी ही रुबाबाचे आणि प्रतिष्ठेचे मोठे प्रतीक बनली.

5 / 5 टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) २०१७ मध्ये आलेल्या टाटा नेक्सॉनने भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सुरक्षेचे नवे पर्व सुरू केले, कारण ही ग्लोबल एनकॅप (GNCAP) क्रॅश टेस्टमध्ये '५-स्टार' रेटिंग मिळवणारी पहिली भारतीय कार ठरली. तिच्या उत्कृष्ट मस्कुलर डिझाइन, हाय-टेक फीचर्स आणि मजबूत बांधणीमुळे ही कार भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही बनली. या कारने टाटा मोटर्सला आधुनिक ग्राहकांमध्ये एक नवी आणि भक्कम ओळख मिळवून दिली.

टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) २०१७ मध्ये आलेल्या टाटा नेक्सॉनने भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सुरक्षेचे नवे पर्व सुरू केले, कारण ही ग्लोबल एनकॅप (GNCAP) क्रॅश टेस्टमध्ये '५-स्टार' रेटिंग मिळवणारी पहिली भारतीय कार ठरली. तिच्या उत्कृष्ट मस्कुलर डिझाइन, हाय-टेक फीचर्स आणि मजबूत बांधणीमुळे ही कार भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही बनली. या कारने टाटा मोटर्सला आधुनिक ग्राहकांमध्ये एक नवी आणि भक्कम ओळख मिळवून दिली.

Web Title: Five legendary cars of tata motors auto news marathi

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Published On: Jun 25, 2026 | 06:51 PM

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