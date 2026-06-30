हिरो होंडा च्या या ५ ऐतिहासिक जुन्या बाईक तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या

भारतीय ऑटोमोबाईल विश्वात 'हिरो मोटोकॉर्प' हे केवळ एक नाव नसून करोडो भारतीयांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. १९८४ मध्ये 'हिरो होंडा' म्हणून सुरू झालेल्या या प्रवासाने भारतीय मध्यमवर्गीयांना परवडणारी, मजबूत आणि अफाट मायलेज देणारी दुचाकी वाहने मिळवून दिली. सुरुवातीला होंडासोबतच्या भागीदारीत आणि नंतर स्वतंत्रपणे काम करताना हिरोने नेहमीच काळाच्या पाऊलखुणा ओळखून नवनवीन प्रयोग केले. साध्या दैनंदिन प्रवासापासून ते अगदी स्पोर्ट्स आणि ऑफ-रोडिंग बाईक्सपर्यंत कंपनीने प्रत्येक पिढीच्या गरजा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. भारताला खऱ्या अर्थाने गतिमान करणाऱ्या आणि दुचाकी बाजारपेठेचा चेहरामोहरा कायमचा बदलून टाकणाऱ्या हिरोच्या प्रवासातील या ५ 'लेजंडरी' बाईक्स आहेत.