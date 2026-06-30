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हिरो होंडा च्या या ५ ऐतिहासिक जुन्या बाईक तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या

भारतीय ऑटोमोबाईल विश्वात 'हिरो मोटोकॉर्प' हे केवळ एक नाव नसून करोडो भारतीयांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. १९८४ मध्ये 'हिरो होंडा' म्हणून सुरू झालेल्या या प्रवासाने भारतीय मध्यमवर्गीयांना परवडणारी, मजबूत आणि अफाट मायलेज देणारी दुचाकी वाहने मिळवून दिली. सुरुवातीला होंडासोबतच्या भागीदारीत आणि नंतर स्वतंत्रपणे काम करताना हिरोने नेहमीच काळाच्या पाऊलखुणा ओळखून नवनवीन प्रयोग केले. साध्या दैनंदिन प्रवासापासून ते अगदी स्पोर्ट्स आणि ऑफ-रोडिंग बाईक्सपर्यंत कंपनीने प्रत्येक पिढीच्या गरजा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. भारताला खऱ्या अर्थाने गतिमान करणाऱ्या आणि दुचाकी बाजारपेठेचा चेहरामोहरा कायमचा बदलून टाकणाऱ्या हिरोच्या प्रवासातील या ५ 'लेजंडरी' बाईक्स आहेत.

Updated On: Jun 30, 2026 | 07:00 AM
हिरो होंडा च्या या ५ ऐतिहासिक जुन्या बाईक तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या
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1 / 5 हिरो होंडा सीडी १०० (Hero Honda CD100)

हिरो होंडा सीडी १०० (Hero Honda CD100) "Fill it, Shut it, Forget it" या टॅगलाईनने घराघरात पोहोचलेली ही पहिली यशस्वी ४-स्ट्रोक बाईक.

2 / 5 हिरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) भारताची सर्वात लोकप्रिय आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा कणा बनलेली 'राष्ट्रीय बाईक'.

हिरो स्प्लेंडर (Hero Splendor) भारताची सर्वात लोकप्रिय आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा कणा बनलेली 'राष्ट्रीय बाईक'.

3 / 5 हिरो एक्सपल्स २०० (Hero XPulse 200) ऑफ-रोडिंग आणि ॲडव्हेंचर रायडिंगला सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये आणणारी आधुनिक काळातील लेजंड.

हिरो एक्सपल्स २०० (Hero XPulse 200) ऑफ-रोडिंग आणि ॲडव्हेंचर रायडिंगला सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये आणणारी आधुनिक काळातील लेजंड.

4 / 5 हिरो होंडा करिझ्मा (Hero Honda Karizma) हृतिक रोशनच्या जाहिरातीमुळे कमालीची लोकप्रिय झालेली आणि लांबच्या प्रवासासाठी ओळखली जाणारी 'अल्टिमेट ड्रीम बाईक'.

हिरो होंडा करिझ्मा (Hero Honda Karizma) हृतिक रोशनच्या जाहिरातीमुळे कमालीची लोकप्रिय झालेली आणि लांबच्या प्रवासासाठी ओळखली जाणारी 'अल्टिमेट ड्रीम बाईक'.

5 / 5 हिरो होंडा सीबीझेड (Hero Honda CBZ) ९० च्या दशकातील तरुणांना वेड लावणारी भारतातील पहिली १५० सीसी परफॉर्मन्स स्पोर्ट्स बाईक.

हिरो होंडा सीबीझेड (Hero Honda CBZ) ९० च्या दशकातील तरुणांना वेड लावणारी भारतातील पहिली १५० सीसी परफॉर्मन्स स्पोर्ट्स बाईक.

Web Title: Hero honda legendary bikes automobile sector

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Published On: Jun 30, 2026 | 07:00 AM

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