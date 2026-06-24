Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमा सणाला नेसा ‘या’ आकर्षक रंगांच्या साड्या! सौभाग्याच्या सणासाठी परफेक्ट लुक

यंदाच्या वर्षी २९ जूनला वटपौर्णिमा सण आहे. हिंदू धर्मात येणाऱ्या सर्वच सणांना विशेष महत्व आहे. यादिवशी सर्व महिला वडाच्या झाडाची पूजा करतात आणि पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. पतीच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखी वैवाहिक जीवनासाठी महिला हे व्रत करतात. सर्वच विवाहित महिलांसाठी वटपौर्णिमा सण खूप खास असतो. त्यामुळे यंदाच्या पहिल्या वटपौर्णिमेला कोणत्या रंगची साडी नेसावी सुचत नसेल तर हे आकर्षक रंग नक्कीच ट्राय करा. या रंगांच्या साड्या नेसून तुम्ही पारंपरिक आणि स्टायलिश लुक करू शकता. (फोटो सौजन्य – pinterest)