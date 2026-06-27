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World MSME Day 2026: भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा; 27 जूनला का साजरा केला जातो ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिन’?

Updated On: Jun 27, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

MSMEDay : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिन दरवर्षी २७ जून रोजी साजरा केला जातो. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या भूमिकेला मान्यता देणे आणि त्यांच्या वाढीसाठी पाठिंबा मिळवणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

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World MSME Day 2026: भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा; २७ जूनला का साजरा केला जातो 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिन'? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २७ जून रोजी जागतिक एमएसएमई दिन
  • रोजगार आणि जीडीपीमध्ये सिंहाचा वाटा
  • आव्हाने आणि आत्मनिर्भरतेचा पाया

World MSME Day 27 June 2026 : कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाचा विचार केला, तर केवळ मोठे उद्योग किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्याच अर्थव्यवस्था चालवत नाहीत. उलट, जमिनीशी जोडलेले आणि तळागाळातील सामान्य माणसाला रोजगार देणारे छोटे उद्योग खऱ्या अर्थाने देशाची ताकद असतात. याच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) अतुलनीय भूमिकेला जागतिक पातळीवर मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी २७ जून रोजी जगभरात ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिन’ (World MSME Day) साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) २०१७ मध्ये या दिवसाची घोषणा केली होती, ज्याचा मुख्य उद्देश रोजगार निर्मिती, नवोपक्रम (Innovation) आणि शाश्वत विकासामध्ये या लहान उद्योगांचे महत्त्व जगासमोर आणणे हा आहे.

भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या देशासाठी एमएसएमई क्षेत्र हे केवळ एक व्यावसायिक क्षेत्र नसून ती देशाची आर्थिक जीवनवाहिनी आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत पसरलेले हे उद्योग देशातील लाखो हातांना सन्मानाचा रोजगार पुरवतात. जेव्हा आपण एखाद्या लहान कारखान्याबद्दल किंवा स्थानिक उत्पादनाबद्दल बोलतो, तेव्हा तो उद्योग केवळ नफा कमवत नसतो, तर तो स्थानिक संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून प्रादेशिक विकासाला गती देत असतो. भारताच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) आणि निर्यातीत या क्षेत्राचा वाटा अत्यंत मोठा असून, देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्याचे काम हे उद्योग चोखपणे बजावत आहेत.

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महिला उद्योजकता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सक्षमीकरण

आजचे एमएसएमई क्षेत्र जुन्या पद्धतींपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. डिजिटल क्रांतीच्या या युगात लहान उद्योजकही आता नवीन तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स मंचांचा वापर आणि आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतींचा अंगीकार करत आहेत. सर्वात महत्त्वाची आणि कौतुकास्पद बाब म्हणजे, या क्षेत्रामुळे देशात महिला उद्योजकतेला (Women Entrepreneurship) प्रचंड मोठी चालना मिळाली आहे. आज ग्रामीण भागातील महिला गृहउद्योगांच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर उभ्या राहत आहेत आणि इतरांनाही रोजगार देत आहेत. स्थानिक कलाकुसर, हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यात या लहान उद्योगांनी मोठी क्रांती घडवून आणली आहे.

परंतु, एवढे मोठे योगदान देऊनही या क्षेत्राला आजही अनेक कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक लहान उद्योजकांना वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात आर्थिक पाठबळ (Funding) मिळत नाही. बँकांकडून कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत त्यांच्यासाठी मोठी अडचण ठरते. याशिवाय, जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी लागणारी अत्याधुनिक तांत्रिक संसाधने आणि आपल्या मालाला योग्य किंमत मिळवून देणारी मोठी बाजारपेठ (Market Access) मिळवण्यात त्यांना संघर्ष करावा लागतो. या आव्हानांमुळे अनेक चांगले आणि नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्स किंवा लहान उद्योग सुरुवातीच्या काळातच बंद पडतात, ही एक चिंतेची बाब आहे.

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आत्मनिर्भर आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेचा पाया

जागतिक एमएसएमई दिन आपल्याला दरवर्षी या गोष्टीची प्रकर्षाने आठवण करून देतो की, जर या लहान आणि मध्यम उद्योगांना सरकारी पातळीवर आणि समाजात योग्य दिशा, सवलती आणि पाठबळ मिळाले, तर ते भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न पूर्ण करू शकतात. सरकारकडून मिळणाऱ्या विविध योजना, कर्ज सवलती आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा लाभ जर थेट तळागाळातील उद्योजकांपर्यंत पोहोचला, तर कोणतीही आर्थिक मंदी देशाचे नुकसान करू शकणार नाही. प्रत्येक नागरिकाला सोबत घेऊन चालणारी एक सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था (Inclusive Economy) निर्माण करायची असेल, तर आपल्या देशातील एमएसएमई क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि सक्षम करणे हाच एकमेव पर्याय आहे.

Web Title: World msme day 27 june micro small medium enterprises indian economy employment challenges

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Published On: Jun 27, 2026 | 09:30 AM

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