FIFA World Cup 2026 दरम्यान ‘या’ दिग्गज खेळाडूने घेतला संन्यास; वर्ल्ड रेकॉर्डसह कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम

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ओचोआने यापूर्वीच २०२६ च्या विश्वचषकानंतर आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्त होण्याचे संकेत दिले होते. चेक रिपब्लिकविरुद्धचा हा सामना मेक्सिकोसाठी त्याचा शेवटचा होता. मेक्सिकोचा मुख्य गोलकीपर, लुइस अँजेल मालागॉन, जखमी झाल्यामुळे त्याला या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर ओचोआने आपल्या संघासाठी उत्कृष्ट खेळ करत हा सामना अविस्मरणीय बनवला.
चेक रिपब्लिकविरुद्धच्या सामन्यात खेळून ओचोआने सहा फिफा विश्वचषकांमध्ये खेळलेल्या खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. आता तो या प्रतिष्ठित यादीत अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी आणि पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. ओचोआ २००६ आणि २०१० च्या विश्वचषकांमध्ये राखीव गोलकीपर म्हणून संघाचा भाग होता, तर २०१४, २०१८ आणि २०२२ च्या विश्वचषकांमध्ये त्याचा मुख्य गोलकीपर म्हणून संघात समावेश करण्यात आला होता. या सामन्यात मेक्सिकोने चेक रिपब्लिकचा ३-० ने पराभव केला.
मेक्सिकोच्या ३-० विजयानंतर, ओचोआ चाहत्यांना म्हणाला, ‘सर्वात चांगली गोष्ट ही आहे की, लोकांना तुमची मेहनत आणि प्रयत्न समजतात. मी नेहमी त्यांच्यासाठी माझे सर्वोत्तम देण्याचा आणि एक छाप सोडण्याचा प्रयत्न करतो. मला वाटते की आजचा निरोप समारंभ यापेक्षा चांगला असूच शकला नसता.’ हे मैदानही ओचोआसाठी खूप खास होते. त्याने शेवटचा सामना अझ्टेका स्टेडियमवर खेळला, हे तेच मैदान आहे जिथे त्याने २००४ मध्ये क्लब अमेरिकासाठी पदार्पण केले होते.
ओचोआ पुढे म्हणाला की, ‘ज्या स्टेडियममध्ये माझ्या फुटबॉल प्रवासाची सुरुवात झाली आणि जिथे मी मोठा झालो, तिथे मला लोकांचे प्रेम मिळाले. जेव्हा मी स्टँड्समध्ये बसायचो, तेव्हा मला वाटायचे की मला मैदानावर उतरून याच स्टेडियममध्ये खेळायचे आहे.’
ओचोआच्या शेवटच्या सामन्यात मेक्सिकोने चेक रिपब्लिकचा ३-० ने पराभव केला. दुसऱ्या हाफमध्ये मातेओ चावेझ, ज्युलियन क्विनोनेस आणि अल्वारो फिदाल्गो यांनी गोल केले. या विजयासह, मेक्सिकोने आपल्या इतिहासात प्रथमच विश्वचषक स्पर्धेतील तिन्ही गट सामने जिंकले. त्यांची यापूर्वीची सर्वोत्तम कामगिरी १९८६ आणि २००२ मध्ये दोन विजय आणि एक ड्रॉ अशी होती.
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