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FIFA World Cup 2026 दरम्यान ‘या’ दिग्गज खेळाडूने घेतला संन्यास; वर्ल्ड रेकॉर्डसह कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम

Updated On: Jun 26, 2026 | 02:41 PM IST
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सारांश

Guillermo Ochoa Retires From Professional Football During FIFA World Cup 2026: मेक्सिकोचा दिग्गज गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ यांनी फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये चेक रिपब्लिकविरुद्ध आपला शेवटचा सामना खेळत ऐतिहासिक विक्रम रचला. या सामन्यानंतर त्यांनी प्रोफेशनल फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर करत आपल्या गौरवशाली कारकिर्दीला पूर्णविराम दिला.

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विस्तार
  • ‘या’ दिग्गज खेळाडूने घेतला संन्यास
  • वर्ल्ड रेकॉर्डसह कारकिर्दीला दिला पूर्णविराम
  • दिग्गजांच्या यादीत ग्विलर्मोचा समावेश
मेक्सिकोचा दिग्गज गोलकीपर गुइलेर्मो ओचोआ यांनी फिफा विश्वचषक २०२६ मध्ये आपला शेवटचा सामना खेळून इतिहास रचला आहे. चेक रिपब्लिक विरुद्धच्या ‘अ’ गटातील सामन्यात ते ७७ व्या मिनिटाला मैदानात उतरला आणि विश्वचषकात मेक्सिकोचे प्रतिनिधित्व करणारे सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. ओचोआने वयाच्या ४० वर्षे आणि ३४६ व्या दिवशी हा विक्रम केला. यासह, त्याने मेक्सिकोचे माजी कर्णधार राफा मार्केझ याचा विक्रम मोडला, ज्यांनी २०१८ च्या विश्वचषकात वयाच्या ३९ वर्षे आणि १३९ व्या दिवशी हा विक्रम केला होता. यासोबतच, त्याने प्रोफेशनल फुटबॉलमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला.

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लुईस एंजल मालागोनच्या जागी गुलेर्मो ओचोआला संधी

ओचोआने यापूर्वीच २०२६ च्या विश्वचषकानंतर आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्त होण्याचे संकेत दिले होते. चेक रिपब्लिकविरुद्धचा हा सामना मेक्सिकोसाठी त्याचा शेवटचा होता. मेक्सिकोचा मुख्य गोलकीपर, लुइस अँजेल मालागॉन, जखमी झाल्यामुळे त्याला या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर ओचोआने आपल्या संघासाठी उत्कृष्ट खेळ करत हा सामना अविस्मरणीय बनवला.

सहा विश्वचषकांमध्ये खेळलेल्या खेळाडूंच्या गटात ग्विलर्मोचा समावेश

चेक रिपब्लिकविरुद्धच्या सामन्यात खेळून ओचोआने सहा फिफा विश्वचषकांमध्ये खेळलेल्या खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. आता तो या प्रतिष्ठित यादीत अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी आणि पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. ओचोआ २००६ आणि २०१० च्या विश्वचषकांमध्ये राखीव गोलकीपर म्हणून संघाचा भाग होता, तर २०१४, २०१८ आणि २०२२ च्या विश्वचषकांमध्ये त्याचा मुख्य गोलकीपर म्हणून संघात समावेश करण्यात आला होता. या सामन्यात मेक्सिकोने चेक रिपब्लिकचा ३-० ने पराभव केला.

मेक्सिकोच्या विजयानंतर ओचोआ भावूक

मेक्सिकोच्या ३-० विजयानंतर, ओचोआ चाहत्यांना म्हणाला, ‘सर्वात चांगली गोष्ट ही आहे की, लोकांना तुमची मेहनत आणि प्रयत्न समजतात. मी नेहमी त्यांच्यासाठी माझे सर्वोत्तम देण्याचा आणि एक छाप सोडण्याचा प्रयत्न करतो. मला वाटते की आजचा निरोप समारंभ यापेक्षा चांगला असूच शकला नसता.’ हे मैदानही ओचोआसाठी खूप खास होते. त्याने शेवटचा सामना अझ्टेका स्टेडियमवर खेळला, हे तेच मैदान आहे जिथे त्याने २००४ मध्ये क्लब अमेरिकासाठी पदार्पण केले होते.

ओचोआ पुढे म्हणाला की, ‘ज्या स्टेडियममध्ये माझ्या फुटबॉल प्रवासाची सुरुवात झाली आणि जिथे मी मोठा झालो, तिथे मला लोकांचे प्रेम मिळाले. जेव्हा मी स्टँड्समध्ये बसायचो, तेव्हा मला वाटायचे की मला मैदानावर उतरून याच स्टेडियममध्ये खेळायचे आहे.’

मेक्सिकोने प्रथमच तिन्ही गट सामने जिंकले

ओचोआच्या शेवटच्या सामन्यात मेक्सिकोने चेक रिपब्लिकचा ३-० ने पराभव केला. दुसऱ्या हाफमध्ये मातेओ चावेझ, ज्युलियन क्विनोनेस आणि अल्वारो फिदाल्गो यांनी गोल केले. या विजयासह, मेक्सिकोने आपल्या इतिहासात प्रथमच विश्वचषक स्पर्धेतील तिन्ही गट सामने जिंकले. त्यांची यापूर्वीची सर्वोत्तम कामगिरी १९८६ आणि २००२ मध्ये दोन विजय आणि एक ड्रॉ अशी होती.

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Web Title: Guillermo ochoa retirement world cup 2026 last match record six world cups mexico vs czech republic

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Published On: Jun 26, 2026 | 02:41 PM

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