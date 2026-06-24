Siuuu… CR7 इज Back; उझबेकिस्तानविरुद्ध गोल करत ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा FIFA World Cup 2026 मध्ये नवा जागतिक विक्रम

FIFA World Cup 2026: ऑस्ट्रियाविरुद्ध ‘एक’ गोल अन् Lionel Messi रचणार इतिहास; ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणार?
पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो सहा विश्वचषकांमध्ये गोल करणारा जगातील एकमेव खेळाडू ठरला आहे. मंगळवारी (दि. २३ जून) रोजी उझबेकिस्तानविरुद्ध सामन्यात सहाव्या मिनिटाला गोल करून त्याने हा विक्रम केला. ४१ वर्षीय रोनाल्डोने २०१०, २०१४, २०१८, २०२२ आणि आता आपल्या सहाव्या विश्वचषक स्पर्धेत गोल करून इतिहास रचला. यापूर्वी कोणत्याही पुरुष फुटबॉलपटूला सलग सहा विश्वचषक स्पर्धांमध्ये गोल करता आले नव्हते. सहा विश्वचषकांमध्ये गोल करून त्याने अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सीला मागे टाकले आहे. मेस्सीने ( Lionel Messi) २००६, २०१४, २०१८, २०२२ आणि २०२६ च्या विश्वचषकांमध्ये गोल केले आहेत. मात्र, २०१० च्या विश्वचषकात त्याला गोल करता आला नाही. ह्यूस्टन स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात पोर्तुगालने उझबेकिस्तानचा ५-० ने पराभव केला.
या गोलमुळे रोनाल्डो फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात पोर्तुगालचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला आहे. त्याने या बाबतीत युसेबियोची बरोबरी केली आहे. १९६६ च्या विश्वचषकात युसेबियोने एकूण ९ गोल केले होते. तर दुसरीकडे, रोनाल्डोने आता पोर्तुगालसाठी १० गोल करून या बाबतीत युसेबियोला मागे टाकले आहे. रोनाल्डोने हे गोल २००६ ते २०२६ च्या विश्वचषकांदरम्यान केले आहेत.
रोनाल्डोने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. रोनाल्डोने सहाव्या मिनिटात गोल करून संघाला आघाडी मिळवून दिली. रोनाल्डोने आपली प्रभावी कामगिरी सुरूच ठेवली आणि पहिल्याच हाफमध्ये आपला दुसरा गोल केला. रोनाल्डोने ३९ व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करून संघाला उझबेकिस्तानविरुद्ध ३-० अशी आघाडी मिळवून दिली. नुनो मेंडेसने १७ व्या मिनिटाला पोर्तुगालसाठी दुसरा गोल केला. पहिल्या हाफच्या समाप्तीपूर्वी काही सेकंद आधी रोनाल्डो आपला तिसरा गोल करण्याच्या अगदी जवळ होता, पण त्याची संधी हुकली.
दुसऱ्या हाफमध्ये, उझबेकिस्तानच्या अब्दुखोदिर खुसानोव्हने केलेल्या आत्मघाती गोलमुळे पोर्तुगालला ४-० अशी आघाडी मिळाली. पोर्तुगालच्या ब्रुनो फर्नांडिसने कॉर्नर किक मारली आणि गोलपोस्टजवळ उभ्या असलेल्या खुसानोव्हच्या डोक्याला लागताच चेंडू गोलपोस्टच्या बाहेर गेला. यानंतर, पोर्तुगालने पाचवा गोल करून उझबेकिस्तानविरुद्ध आपली आघाडी अधिक मजबूत केली. ८७ व्या मिनिटाला राफेल लिओने पोर्तुगालसाठी पाचवा गोल केला. सामन्याच्या अखेरपर्यंत उझबेकिस्तानचा संघ एकही गोल करू शकला नाही.
सामन्यानंतर रोनाल्डो म्हणाला, I m Back ‘मी परत आलो आहे’. मागील सामन्यात रोनाल्डोला गोल करता आला नव्हता, पण या सामन्यात त्याने दमदार कामगिरी करण्यात यश मिळवले. उझबेकिस्तान संघाचा प्रवास गट फेरीतच थांबला. रोनाल्डो व्यतिरिक्त, नुनो मेंडेस आणि राफेल लिओने पोर्तुगालसाठी प्रत्येकी एक गोल केला.
FIH Nations Cup 2026: चक दे इंडिया! न्यूझीलंडला नमवत भारतीय रणरागिणींनी रचला इतिहास, FIH Nations Cup वर कोरलं नाव